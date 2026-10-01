ဂါဇာ / အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အလ်သာဂျ်တာဝါပေါ်တွင် သေဆုံးခဲ့သူ ၁၀၅ ဦး၏ ဈာပန

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပါလက်စတိုင်း မီဒီယာများသည် ဂါဇာမြို့ယာရ်မုခ်ဒေသရှိ အလ်သာဂျ်” တာဝါ နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရပ်ကွက်များကို လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်က အစ္စရေး၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့သူ ၁၀၅ ဦး၏ ဈာပနအခမ်းအနား မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အစ္စရေးအစိုးရက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၃၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် ကလေး ၄၇ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃၂ ဦး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်က ဂါဇာရှိ ယာရ်မုခ် ဒေသကို အမေရိကန်ထုတ် GBU-31 အကြီးစားဗုံး ၂၀ လုံး ဖြင့် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူနေအဆောက်အအုံများရှိသည့် ဒေသတစ်ခုလုံး လုံးဝပျက်စီးကာ အပျက်အစီးများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး အရပ်သား ၅၀၀ ကျော် သည် အပျက်အစီးများအောက်တွင် ပိတ်မိခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment