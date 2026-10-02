အီရတ် နိုင်ငံမှ အမေရိကန်စစ်တပ်၏ နောက်ဆုံးစစ်သားများနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ ရုပ်သိမ်းထွက်ခွာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၏ သတင်းဖော်ပြချက်အရ မြောက်ပိုင်းအီရတ်တွင် တည်ရှိသော အာဘီလ် လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း မှ အမေရိကန်စစ်တပ် ၏ နောက်ဆုံးစစ်သားများနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ ရုပ်သိမ်းထွက်ခွာသွားသည့် ပုံရိပ်ကို အမေရိကန်မီဒီယာအဖွဲ့တစ်ခုက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်သားများ၊ လက်နက်များနှင့် စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကို အီရတ်နိုင်ငံ မှ ရုပ်သိမ်းထွက်ခွာမှု ပြီးဆုံးခြင်းနှင့် “အဇမ်အီရာဆစ်ခ်” အိုပရေးရှင်း အင်ဟီးရန့် ရီဇောလ်ဗ် ဟု အမည်ပေးထားသော စွပ်စွဲဖော်ပြသည့် မစ်ရှင် အဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်အတူ ဖော့စ် နယူးစ် က အမေရိကန်စစ်တပ်၏ နောက်ဆုံးစစ်သားများနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ ရုပ်သိမ်းထွက်ခွာသွားသည့် ပုံရိပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment