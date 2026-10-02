ထရမ့်က ပင်တဂွန်၏ လက်နက်သိုလှောင်ရုံများတွင် လက်နက်ခဲယမ်းများ လျော့နည်းလာကြောင်း ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၏ သတင်းဖော်ပြချက်အရ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် က ပင်တဂွန်၏ လက်နက်သိုလှောင်ရုံများတွင် ခဲယမ်းမီးကျောက် အမျိုးအစားအချို့၏ သိုလှောင်ပမာဏ လျော့နည်းလာကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး၊ ဝါရှင်တန်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့် က အမေရိကန်သည် “ပက်ထရီယော့ ” နှင့် “သာဒ် ”စနစ်များအတွက် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ထုတ်လုပ်ပေးမည့် စက်ရုံအများအပြားကို တည်ဆောက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment