အိန္ဒိယမွတ်စလင်များအပေါ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရှိခဲ့ကြောင်း “အာရ်သေ အကယ်ဒမီ” အစီရင်ခံစာ ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဂျီနီဗာအခြေစိုက် “အာရ်သေ အကယ်ဒမီ” သည် “မညီမျှသောနိုင်ငံသားများ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်များအပေါ် စနစ်တကျ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ ၂၀၁၄–၂၀၂၅” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ လူနည်းစုများအပေါ် အမုန်းစကားများ တိုးပွားလာကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အစီရင်ခံစာက ကိုးကားထားသည့် “India Hate Lab” ၏ အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် လူနည်းစုများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အမုန်းစကားဖြစ်ရပ် ၁,၃၁၈ ခု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ၆၆၈ ခုသာ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုင်ငံသားပြုပြင်ရေးဥပဒေ (CAA) သည် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် ပါကစ္စတန်တို့မှ ဘာသာရေးအုပ်စုခြောက်စုအတွက် နိုင်ငံသားရရှိရေး လမ်းကြောင်းကို လွယ်ကူစေသော်လည်း မွတ်စလင်များကို ထိုလမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဝေဖန်ထားပါတယ်။
အာသမ်ပြည်နယ်တွင်လည်း လူပေါင်း ၁.၉ သန်းခန့်ကို နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် ဘင်္ဂါလီစကားပြော မွတ်စလင်များ အချိုးအစားများပြားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဒေလီမြို့ မြောက်ပိုင်းဒေသ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုများကိုလည်း အစီရင်ခံစာက အထူးဖော်ပြထားပါတယ်။
Human Rights Watch ၏ အချက်အလက်များကို ကိုးကား၍ အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် လူ ၅၃ ဦး အနည်းဆုံး သေဆုံးခဲ့ပြီး သေဆုံးသူအများစုမှာ မွတ်စလင်များဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မွတ်စလင်များပိုင် အိမ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖြိုဖျက်သည့် လုပ်ရပ်များကိုလည်း အစီရင်ခံစာက “ဘူဒိုဇာတရားမျှတမှု” ဟု လူသိများသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည်နယ်အစိုးရများကမူ ထိုဖြိုဖျက်မှုများသည် တရားမဝင်ဆောက်လုပ်မှုများကို ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကာကွယ်ပြောဆိုထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများ တားဆီးရေးဥပဒေ (UAPA) ကို အသုံးပြု၍ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် သတင်းထောက်များကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုမှုများ၊ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေ၊ ကာနာတကာပြည်နယ်ရှိ ဟိဂျပ်ဝတ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘာသာကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကိုလည်း ထည့်သွင်းလေ့လာထားပါတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရက အဆိုပါဝေဖန်ချက်များကို ပယ်ချထားပြီး နိုင်ငံသားပြုပြင်ရေးဥပဒေသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ ဘာသာရေးအရ ဖိနှိပ်ခံရသူများကို ကူညီရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နရင်ဒါ မိုဒီ ကလည်း မွတ်စလင်များသည် တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
“အာရ်သေ အကယ်ဒမီ” က အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် ဘာသာရေးအပေါ် အခြေခံသည့် နိုင်ငံသားဥပဒေ ခွဲခြားချက်များကို ဖယ်ရှားရန်၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးသည့်ပုံစံဖြင့် အိမ်ခြံမြေဖြိုဖျက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်နှင်ထုတ်ခံရမှုကို ရပ်တန့်ရန် အကြံပြုထားပါတယ်။
ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအနေဖြင့်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment