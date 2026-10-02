နေတန်ယာဟု၏ ပြောကြားချက် / Flydubai လေယာဉ်၏ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးမှာ အသေခံတိုက်ခိုက်မည့်သူ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု က “Flydubai လေယာဉ် မတော်တဆဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ အခုထိ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးဟာ အစွန်းရောက် အယူဝါဒဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ သိရှိထားပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ နေတန်ယာဟုက Flydubai လေယာဉ်၏ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးမှာ အသေခံတိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်က ထိုဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ “အီရန်နဲ့ သူ့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေက ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိနေပါတယ်။ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးနဲ့ အီရန်အကြား ဆက်နွှယ်မှုရှိ၊ မရှိကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ သိရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု ဆိုပါတယ်။
နေတန်ယာဟုက ထပ်မံ၍ လေယာဉ်မှူးများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ရှိနေပြီး၊ ထိုချို့ယွင်းချက်ကို ပြုပြင်နေကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်များ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန် ယူအေအီး (UAE)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နေတန်ယာဟု၏ ယခုလို ပြောဆိုချက်သည် ယူအေအီးနိုင်ငံရှိ အစ္စရေးကိုယ်စားလှယ် က “Flydubai” ဖြစ်စဉ်၏ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းများကို ယခုအချိန်အထိ ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးသဖြင့် ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကောက်ချက်ချရန် စောလွန်းသေးသည်ဟု ပြောဆိုထားချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အစ္စရေးအရာရှိက ထပ်မံ၍ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Flydubai ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယူအေအီးသမ္မတ နှင့် ဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုဆွေးနွေးမှုသည် ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သတင်းအေဂျင်စီ ဝမ် (WAM) က နိုင်ငံ၏ အစိုးရရှေ့နေချုပ်သည် Flydubai လေယာဉ်ဖြစ်စဉ်နှင့် ထိုဖြစ်စဉ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ နှင့် ဆက်နွှယ်မှု ရှိ၊ မရှိ ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း ကြေညာထားချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထင်ရှားသည်မှာ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင် ဒူဘိုင်းမှ တဲလ်အဗစ်သို့ ပျံသန်းလာသော Flydubai လေယာဉ်အမှတ် FZ1073 သည် လေယာဉ်ခန်းအတွင်း လုံခြုံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မူလပျံသန်းမည့်လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲကာ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၊ တဘွတ်ခ် (Tabuk) လေဆိပ် တွင် အရေးပေါ်ဆင်းသက်ရန် အတင်းအကျပ် လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment