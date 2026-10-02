ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားကလေးများ၏ အမည်မဖော်ပြထားသော သင်္ချိုင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ခံဖြေရှင်းရမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် အမျိုးသားအမှန်တရားနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားကလေးများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် လူနေကျောင်းများ (Residential Schools) ဟုခေါ်သော ပညာရေးစနစ်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သော ကလေးများ၏ ရာနှင့်ချီသော အမည်မဖော်ပြထားသည့် သင်္ချိုင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က မိမိ ၏ X လူမှုကွန်ရက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
«ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားကလေးများ၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကံကြမ္မာသည် ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာ့အသိစိတ်ကို ထိခိုက်နာကျင်စေပါတယ်။ ထိုကလေးများကို ၎င်းတို့၏ မိသားစုများထံမှ အတင်းအကျပ် ခွဲထုတ်ခဲ့ကြပြီး၊ ၎င်းတို့၏ အမည်၊ ဘာသာစကားနှင့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတို့ကို ဖယ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့နောက် အတင်းအကျပ် တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် စနစ်တစ်ခုအတွင်း ထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုစနစ်အတွင်း ကလေးများစွာသည် ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ကြရပြီး၊ အများအပြားမှာလည်း မိမိတို့၏ နေအိမ်များနှင့် ဝေးရာတွင် သေဆုံးခဲ့ကြကာ အမည်မဖော်ပြထားသည့် သင်္ချိုင်းများတွင် မြှုပ်နှံခံခဲ့ကြရပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်ကို ကနေဒါနိုင်ငံတွင် “အမျိုးသားအမှန်တရားနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့”အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဌာနေတိုင်းရင်းသား လူနေကျောင်းများမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ဂုဏ်ပြုရန်နှင့် အိမ်သို့ မည်သည့်အခါမျှ ပြန်မလာနိုင်ခဲ့သည့် အပြစ်မဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ကျောင်းသားရာပေါင်းများစွာကို အမှတ်ရဂုဏ်ပြုရန် ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
သို့သော် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အထိမ်းအမှတ်နေ့တစ်ရက် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးအရ ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုသည့် စကားလုံးများအဆင့်အထိသာ လျှော့ချ၍ မရချေ။လူနေကျောင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အရေးကြီးသော မေးခွန်းများကို ယနေ့တိုင် ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးသရွေ့၊ ထိုကျောင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် သဘောသဘာဝတို့သည် မရှင်းလင်းသေးသရွေ့ “ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး” သည် မပြည့်စုံသေးနိုင်ပေ။
ဌာနေတိုင်းရင်းသားကလေးများ ခံစားခဲ့ရသည့် နာကျင်မှုနှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲသည် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စစ်ပွဲတစ်ခုအတွက် အသုံးချရမည့် အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲ အမှန်တရားနှင့် တာဝန်ခံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဌာနေတိုင်းရင်းသားကလေးများ၏ အမည်မဖော်ပြထားသည့် သင်္ချိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရန်အတွက် ငြင်းဆိုခြင်း၊ အချက်အလက်များကို ပုံဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ သက်သေများ တင်ပြခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းတို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်မပြောဆိုဘဲ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ တာဝန်ခံမှုမရှိဘဲ တရားမျှတမှုလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment