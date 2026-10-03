ဂရီဗ်အာဗါဒီ / “အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ရာဇဝတ်မှုများအပေါ် တိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်”

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေရေးရာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးရာဌာန အကြီးအကဲ ကာဇင်းမ် ဂရီဗ်အာဗါဒီ က သောကြာနေ့တွင် “ကမ္ဘာ့အကြမ်းမဖက်ရေးနေ့” အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းစကားတစ်ရပ်၌ “အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရတို့သည် စစ်ရေးကျူးကျော်မှု၊ အရပ်သားများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် လူတို့၏ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုကို ပစ်မှတ်ထားလာသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတော်အဆင့် အကြမ်းဖက်မှု၏ အရှင်းလင်းဆုံးပုံစံကို မြင်တွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်” ဟုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက “ဒီရာဇဝတ်မှုတွေအပေါ် တိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ အကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါဝင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment