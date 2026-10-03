အမေရိကန် ပြည်နယ် ၂၆ ခု က ထရမ့်ကို တရားစွဲ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ အမေရိကန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၃၁ ခုနှစ်အထိ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု စီးပွားရေးစံနှုန်းကို တစ်ဂါလန် (၃.၇၈ လီတာ) လျှင် ပျမ်းမျှ ၃၄.၉ မိုင် (၅၆ ကီလိုမီတာ) အထိ လျှော့ချရန် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ထရမ့်အစိုးရကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူရန် တရားရုံးသို့ ထပ်မံတင်ပြလာကြပါတယ်။
ယင်းလောင်စာဆီသုံးစွဲမှု စီးပွားရေးစံနှုန်းကို ယခင် ဂျိုး ဘိုင်ဒန် အစိုးရလက်ထက်တွင် တစ်ဂါလန်လျှင် ၅၀.၄ မိုင် (၈၁ ကီလိုမီတာ) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု စံနှုန်းဆိုသည်မှာ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးသည် ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလန် အသုံးပြု၍ အနည်းဆုံး မိုင်မည်မျှ မောင်းနှင်နိုင်ရမည်ကို သတ်မှတ်ပေးသည့် စံနှုန်းဖြစ်သည်။ ထိုအရေအတွက် ပိုမိုမြင့်မားလေလေ မော်တော်ယာဉ်သည် လောင်စာဆီ ပိုမိုချွေတာသုံးစွဲရမည်ဟု ဆိုလိုပါတယ်။
ထို့ကြောင့် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု စံနှုန်းကို လျှော့ချခြင်းသည် အစိုးရက မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများအား လောင်စာဆီ ပိုမိုစားသုံးသည့် ကားများ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကားဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းနိုင်သော်လည်း တစ်ဖက်တွင် ပြည်သူများက ဓာတ်ဆီ ပိုမိုသုံးစွဲရပြီး လောင်စာဆီအတွက် ငွေပိုမိုကုန်ကျရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment