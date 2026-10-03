အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်း ပျောက်ဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဌာန နိုင်ငံတကာသတင်းဝန်ဆောင်မှုက နာယာ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြချက်အရ အမေရိကန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့သည် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ နန်တက်ကက် မြို့ကမ်းရိုးတန်းအနီးတွင် ခရီးသည် ၆ ဦး လိုက်ပါလာသည့် လူနာတင်လေယာဉ်တစ်စင်း ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနှင့် လက်ရှိတွင် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment