  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ယီမင်နိုင်ငံ တအစ်ဇ်ပြည်နယ်ကို ဆော်ဒီအာရေဗျက တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၄ ဦးရှိ

၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၀၈:၄၃
News ID: 1873455
ယီမင်နိုင်ငံ တအစ်ဇ်ပြည်နယ်ကို ဆော်ဒီအာရေဗျက တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၄ ဦးရှိ

ယီမင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တအစ်ဇ်ပြည်နယ်တွင် လူ ၄ ဦး သေဆုံး နှင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ ယီမင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တအစ်ဇ်ပြည်နယ်၊ အလ်ဝါဇီအီယာဒေသကို ဆော်ဒီအာရေဗျက ဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ လူ ၂ ဦး သေဆုံးပြီး အခြားအရပ်သား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ 

ယီမင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနက ဆက်လက်၍ အရပ်သားများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ 

ထို့အပြင် အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့သော ရာဇဝတ်မှုများကို ရှုတ်ချပြီး ရပ်တန့်စေရန် ဆောင်ရွက်ကာ မိမိတို့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ကြရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha