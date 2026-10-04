“ထရမ့်သည် အီရန်အပေါ် အောင်ပွဲရမည်ဟု အိပ်မက်သာ မက်နိုင်သည်” / မိုဟ်စင်ရေဇာအီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟ်စင်ရေဇာအီ သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ဒ် ထရမ့် ၏ အီရန်အပေါ် အောင်ပွဲရရှိနေပြီဟူသော ပြောဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မိုဟ်စင်ရေဇာအီက အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်၏ ပြောဆိုချက်များသည် ယခုအခါ စိတ်ကူးယဉ်အတွေးအခေါ်များထက်ပင် ကျော်လွန်နေပြီဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိုဟ်စင် ရေဇာအီက လူမှုကွန်ရက် အက်စ် (X) ပေါ်တွင် ရေးသားရာ၌ ဆက်တိုက်ကျရှုံးမှုများ ရှိနေသော်လည်း အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံးသမ္မတသည် စကားများကိုသာ ဆက်လက်ပြောဆိုနေပြီး ယခုအခါ ၎င်း၏ ပြောဆိုချက်များသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးများထက်ပင် ကျော်လွန်နေပြီဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “သင်၏ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲတွင် နေ့စဉ် အောင်ပွဲများ ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့အခြေအနေမှာ အီရန်ပြည်သူများ၊ အီရန်၏ စစ်ရေးအင်အားနှင့် ဒုံးကျည်အင်အားတို့အပေါ် မူတည်၍ ပုံဖော်နေခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ရေဇာအီ၏ ယခု ပြောဆိုချက်သည် ထရမ့်က အီရန်နှင့် စစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်က အနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်သည် သို့မဟုတ် အောင်ပွဲနှင့် နီးကပ်နေပြီဟု အဆက်မပြတ် ပြောဆိုနေချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များအရ ထရမ့်သည် အောင်ပွဲရရှိနေပြီဟု အနည်းဆုံး အကြိမ် ၁၀၀ ခန့် ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ထရမ့်သည် အီရန်ကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟုလည်း ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီး ၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲဆင်နွှဲရသည့် ရည်မှန်းချက်များမှာ မအောင်မြင်သေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့တွင် ထရမ့်က အီရန်အနေဖြင့် ၎င်းပြောဆိုသည့်အတိုင်း “အလွန်မျှတသော သဘောတူညီချက်” ကို လက်မခံပါက အီရန်၏ တည်ရှိမှု ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်က သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး “အလွန်မျှတသော သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့၏ တည်ရှိမှု မရှိတော့မည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်၏ ယခုနောက်ဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုသည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ တွင် ပြောကြားခဲ့သည့် ပိုမိုပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှု၏ ပြန်လည်ထင်ဟပ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အထွေထွေညီလာခံသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်သည့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် တွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအား မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထရမ့်က အီရန်အနေဖြင့် အီရန်နှင့် သဘောတူညီချက်ရယူခြင်းနှင့် အီရန်ကို “ဖျက်ဆီးခြင်း” တို့အနက် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန် တင်ပြခဲ့သော အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုလည်း ပယ်ချခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ကာတာနိုင်ငံမှ ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးသူများ မှတစ်ဆင့် ဝါရှင်တန်သို့ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment