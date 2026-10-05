ထရမ့် /အမေရိကန် ၏ မဲပေးရွေးကောက်ပွဲစနစ် သည် အကျင့်ပျက်နေသည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံချက်အရ အမေရိကန်သမ္မတ **ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့်** သည် “ထရုသ် ဆိုရှယ်” လူမှုကွန်ရက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
“ယနေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ‘သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ’ ပထမအဆင့်တွင် လူပေါင်း ၁၂၅ သန်း မဲပေးခဲ့ကြသည်။ မဲရုံများ ပိတ်ပြီး မကြာမီအချိန်အတွင်း၊ ထိုနေ့မှာပင် ရလဒ်များကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဒက်ထရွိုက်၊ ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့် အခြားမြို့များ၊ ပြည်နယ်များစွာတွင်မူ မဲအရေအတွက်က အလွန်နည်းပါးသော်လည်း ရလဒ်များကို ကြေညာရန် ရက်သတ္တပတ်များစွာ ကြာလေ့ရှိသည်။ အဲဒီအချိန်အတွင်း မဲတွေကို ‘ခြယ်လှယ်’ ဖို့ဆိုလိုတာက မဲတွေကို ရေတွက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment