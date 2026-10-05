ယီမင်၏ သတိပေးချက် / ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ လေပိုင်နက်သည် မလုံခြုံပါ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ ဆာဒါဝါ ဆီမာ ရုပ်သံသတင်းဌာန၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနက ဆာဘာသတင်းဌာန (ဆာဘာ) ကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြချက်အရ ၊ ယီမင်နိုင်ငံ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာက ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် “ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ လေပိုင်နက်အတွင်း လည်ပတ်ပျံသန်းနေသော လေကြောင်းကုမ္ပဏီအားလုံးကို ဤလေပိုင်နက်သည် မလုံခြုံကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပေးပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ လေပိုင်နက်သည် ယခုမှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ဆင်ရေးများ ဖြစ်ပွားရာနေရာ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ယီမင်သမ္မတနိုင်ငံသည် မည်သည့်တာဝန်မျှ ယူမည်မဟုတ်ပါ”** ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment