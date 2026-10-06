အစ္စရေး နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအကြား တင်းမာမှုပြင်းထန်လာ ၊ ဒူဘိုင်းမှ တဲလ်အဗစ်သို့ ပျံသန်းမည့် လေယာဉ်များ ဖျက်သိမ်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးဘက်မှ သတင်းရင်းမြစ်များက အစ္စရေးပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု ရှာဘတ်က် သည် ဒူဘိုင်းတွင် ပိတ်မိနေသော အစ္စရေးနိုင်ငံသားများကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားသည့် လေယာဉ်များကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း အသိပေးစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်တွင် ရှာဖွေစစ်ဆေးရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှာဘတ်က် နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု အာဏာပိုင်များအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီး တဲလ်အဗစ်ဘက်က ယူအေအီး၏ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဤတင်းမာမှုသည် ဖလိုင်းဒူဘိုင်း လေယာဉ်ဖြစ်ရပ်အပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအချိန်အထိ မရှင်းလင်းသေးသည့်အချက်များနှင့် ကွဲလွဲနေသော အချက်အလက်များ အများအပြား ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အစ္စရေးနိုင်ငံသား ခရီးသည် ၁၅၀ ကို တင်ဆောင်လာသည့် အဆိုပါလေယာဉ်ကို အိုမန်နိုင်ငံသား လက်ထောက်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးက ပစ်ချရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဖြစ်ရပ်အပြီး ဖလိုင်းဒူဘိုင်း က အစ္စရေးထိန်းချုပ်နယ်မြေများသို့ ၎င်း၏ လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ခြောက်ရက်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးလေကြောင်းလိုင်းများကလည်း ဒူဘိုင်းတွင် ပိတ်မိနေသော အစ္စရေးနိုင်ငံသားများကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ရှာဘတ်၏ ကန့်ကွက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment