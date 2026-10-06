ယီမင်နှင့် စစ်ပွဲ တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ ကို အမေရိကန် စစ်ဘက်အကြံပေး ၂၀၀ ခန့်က ကူညီနေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးက အယ်လ်ဂျာဇီးရာ သတင်းကွန်ရက်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် “ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ၎င်း၏ လေပိုင်နက်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဟူသီများကို ဆန့်ကျင်သည့် အင်အားစုများကို ထောက်ပံ့ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လေကြောင်းဆီဖြည့်တင်းပေးနိုင်စွမ်းများကို အသုံးပြုနေသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအရာရှိက ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ စစ်ဆင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစင်တာများတွင် အမေရိကန် စစ်ဘက်အကြံပေး ၂၀၀ ခန့် က အကြံပေးမှုများ ပေးနေကြပြီး၊ ဆော်ဒီတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် ပစ်မှတ်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေးများကို ထိရောက်ပြီး အကျိုးရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးနေကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ဩ “အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များသည် ယီမင်စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိသလို၊ ထိုနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ်မှတ်ထားသော ပစ်မှတ်လည်း မရှိပါ” ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါပြောကြားချက်များ ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ဟူသီများနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျအကြား တင်းမာမှုများသည် မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၊ ရီယာဒ် အစိုးရက ဟူသီများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တစ်ရပ် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဆိုသည့် သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သည် ယခင်က ဆော်ဒီအာရေဗျကို သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းနှင့် လက်နက်ရောင်းချခြင်း တို့မှတစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု ကြေညာထားခဲ့သော်လည်း၊ အဆိုပါပဋိပက္ခတွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပါဝင်ရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment