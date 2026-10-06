  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ယီမင်နှင့် စစ်ပွဲ တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ ကို အမေရိကန် စစ်ဘက်အကြံပေး ၂၀၀ ခန့်က ကူညီနေ

၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၀၉
News ID: 1874574
ယီမင်နှင့် စစ်ပွဲ တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ ကို အမေရိကန် စစ်ဘက်အကြံပေး ၂၀၀ ခန့်က ကူညီနေ

အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးက အယ်လ်ဂျာဇီးရာ သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ၎င်း၏ လေပိုင်နက်ကို ကာကွယ်ရန် နှင့် ဟူသီ တပ်ဖွဲ့များကို ဆန့်ကျင်နေသည့် အင်အားစုများကို ထောက်ပံ့ရန် အမေရိကန်၏ လေယာဉ်ဆီဖြည့်တင်းပေးနိုင်စွမ်းများကို အသုံးပြုနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Farsnews ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးက အယ်လ်ဂျာဇီးရာ သတင်းကွန်ရက်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်  “ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ၎င်း၏ လေပိုင်နက်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဟူသီများကို ဆန့်ကျင်သည့် အင်အားစုများကို ထောက်ပံ့ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လေကြောင်းဆီဖြည့်တင်းပေးနိုင်စွမ်းများကို အသုံးပြုနေသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါအရာရှိက ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ စစ်ဆင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစင်တာများတွင် အမေရိကန် စစ်ဘက်အကြံပေး ၂၀၀ ခန့် က အကြံပေးမှုများ ပေးနေကြပြီး၊ ဆော်ဒီတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် ပစ်မှတ်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေးများကို ထိရောက်ပြီး အကျိုးရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးနေကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

၎င်းက ဆက်လက်၍  ဩ “အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များသည် ယီမင်စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိသလို၊ ထိုနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ်မှတ်ထားသော ပစ်မှတ်လည်း မရှိပါ” ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါပြောကြားချက်များ ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ဟူသီများနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျအကြား တင်းမာမှုများသည် မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၊ ရီယာဒ် အစိုးရက ဟူသီများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တစ်ရပ် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဆိုသည့် သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်သည် ယခင်က ဆော်ဒီအာရေဗျကို သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းနှင့် လက်နက်ရောင်းချခြင်း တို့မှတစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု ကြေညာထားခဲ့သော်လည်း၊ အဆိုပါပဋိပက္ခတွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပါဝင်ရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha