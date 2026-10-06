ပြင်သစ်တွင် ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှု အတွင်း လူ ၆,၀၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ကျောင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အစိုးရက ဆန္ဒပြသူများအပေါ် တင်းကျပ်စွာ ကိုင်တွယ်လျက်ရှိပါတယ်။
ပြင်သစ်သတင်းစာ လေဖီဂါရို က ဆန္ဒပြမှုများ စတင်ခဲ့ချိန်မှ ယခုအချိန်အထိ လူ ၆,၀၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးဝန်ကြီးကလည်း ကျောင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြား တစ်ပတ်ကြာ ဖြစ်ပွားနေသော ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများကြောင့် အထက်တန်းကျောင်း ၄၀၀ မှ ၅၀၀ အထိ ဆက်လက်၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ ပိတ်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အက်ဒွါး ဂျက်ဖရီ က အဆိုပါ မငြိမ်သက်မှုများကြောင့် ကျောင်းများတွင် သင်ကြားပို့ချမှုများကို အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရပ်ဆိုင်းထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်ကျောင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြမှုသည် လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်ခန့်က ပါရီမြို့၏ အပြင်ဘက်ဒေသများရှိ ကျောင်းများမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးအခြေအနေများ၊ ဆရာဆရာမများ မလုံလောက်မှုနှင့် စာသင်ခန်းများအတွင်း ကျောင်းသားဦးရေ များပြားလွန်းမှုတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ဆန္ဒပြနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆန္ဒပြမှုသည် အချိန်တိုအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရာနှင့်ချီသော ကျောင်းများ ပိတ်ထားရသည့်အပြင် ကျောင်းသားများ၊ ဆရာဆရာမများနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလည်း ဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်လာကြပါတယ်။
ထို့အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အကြမ်းဖက်သည့် ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများကလည်း ဆန္ဒပြမှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ပိုမိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment