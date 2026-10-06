ပြင်သစ်တွင် ကျောင်းသားများအပေါ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှု၊ ပြင်သစ်သံအမတ်ကို အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဆင့်ခေါ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပြင်သစ်အစိုးရက ကျောင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြမှုအပေါ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေးများကို ပြင်းထန်စွာနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့ တီဟီရန်မြို့ရှိ ပြင်သစ်သံအမတ် ပီယဲ ကိုရှာ (Pierre Cochard) ကို အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူ့အခွင့်အရေးဌာန ယာယီတာဝန်ခံ ဟာမစ် အာမက်ဒီ က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူ့အခွင့်အရေးဌာန ယာယီတာဝန်ခံ ဟာမစ် အာမက်ဒီက အဆိုပါအခါသမယတွင် နိုင်ငံတကာ သက်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအရ ပြင်သစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သတိပေးပြောကြားခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များ၊ အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်ပြည်သူများ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပိုင်ခွင့်ကို လေးစားလိုက်နာရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာမက်ဒီက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲများအပေါ် ပြင်သစ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းဖြင့် နှိမ်နင်းခဲ့မှုအပေါ် ပြင်းထန်စွာ စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထိုလုပ်ရပ်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့ကြကာ အချို့မှာ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုများပင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လူပေါင်း **၅,၀၀၀ ကျော်** ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။
သူက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသည့် ဆန္ဒပြသူများအပေါ် ဤမျှအတိုင်းအတာအထိ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခြင်းသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မျှ တရားမျှတကြောင်း အကြောင်းပြ၍ မရနိုင်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ပြင်သစ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စာသင်ခန်းများအတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း၊ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများကို အကြမ်းဖက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားသော သတင်းများနှင့် ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ၎င်းက ရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး ပြင်းထန်စွာ ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လွတ်လပ်သော စနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်ရန်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားကို လိုအပ်သည်ထက်ပိုမို အသုံးပြုခဲ့ခြင်း၊ ကျောင်းဝင်းနယ်နိမိတ်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများစွာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူ့အခွင့်အရေးဌာန ယာယီတာဝန်ခံက ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် အခြေခံပညာသင်ယူခွင့်နှင့် တရားမျှတပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းသော ပညာရေးစနစ်မှ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒပြသူများ၏ တရားဝင်တောင်းဆိုချက်များကို ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ပြင်သစ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားများ၏ တရားဝင်နှင့် ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားသော အခွင့်အရေးများ၊ အထူးသဖြင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပြင်းထန်စွာ ချိုးဖောက်မှုများကို ကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေအရ အရေးယူရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment