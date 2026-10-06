နေ့စဉ် လူသတ်၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူ၊ ခြိမ်းခြောက်ပြီး သဘောတူညီချက်များကို ချိုးဖောက်နေသော ရန်သူနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိ / အီရန်သမ္မတ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် ဒေသတွင်း မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လက်ရှိ ထိလွယ်ရှလွယ်သော အခြေအနေများကို ရည်ညွှန်းပြီး
“အမေရိကန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အကြား ပြဿနာမှာ ဆွေးနွေးပွဲစားပွဲပေါ်သို့ ရောက်လာသည့်အခါတိုင်း ချက်ချင်းဆိုသလို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် စစ်ပွဲကို အတင်းအကျပ် သက်ရောက်စေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်အထိ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ဟာ ဆွေးနွေးလိုတာမဟုတ်ဘဲ အစ္စလာမ်မစ် အီရန်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖြုတ်ချဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာ ပြသနေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “အစ္စလာမ်မစ် အီရန်သမ္မတနိုင်ငံဟာ နျူကလီးယား လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ရိုးသားမှုကို အကြိမ်ကြိမ် သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီရဲ့ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု အများဆုံးခံရတဲ့ နိုင်ငံဟာလည်း ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်နေသည့်တိုင် အမေရိကန်က မမှန်ကန်တဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ အီရန်အပေါ် ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု ဆိုပါတယ်။
အီရန် သမ္မတက ထပ်မံ၍ “ကုလသမဂ္ဂမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိန့်ခွန်းအတွင်း နျူကလီးယား လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို စစ်ဆေးအတည်ပြုဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက စစ်ဆေးရေးမှူးတွေ အီရန်ကို လာတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နျူကလီးယားစင်တာတွေနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ထုတ်သိရှိသွားပြီး အဲဒီနောက် အဆိုပါစင်တာတွေကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို သတ်ဖြတ်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လို ယုတ္တိဗေဒမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သိပ္ပံနဲ့ တက္ကသိုလ်စင်တာတွေကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ရမှာလဲ။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရ အေဂျင်စီရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာ ရှိနေတဲ့ နျူကလီးယားစင်တာတွေကိုတောင် တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ “ရာဇဝတ်ဆန်သော တိုက်ခိုက်မှု” နှင့် ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးလိုကြောင်း အမေရိကန်ဘက်က ပြောဆိုခြင်းတို့ကို အမေရိကန်တို့၏ လှည့်ဖြားမှုဟု သတ်မှတ်ကာ “သူတို့ဟာ ဘာရာဇဝတ်မှုကြောင့် မီးနာဗ် မှာ အပြစ်မဲ့ကလေးငယ် ၁၆၈ ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို ဖြေကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ သူတို့မှာ ရှက်စိတ်တောင် မရှိဘဲ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းကို ဆက်လက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာက ယဉ်ကျေးမှုကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ပြောဆိုနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ လက်တွေ့မှာတော့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာတာပါပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတက အီရန်နှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်တို့၏ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အပြုအမူမျှ နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “နေ့စဉ် လူသတ်နေတယ်၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူနေတယ်၊ ဖိအားပေးနေတယ်၊ ခြိမ်းခြောက်နေတယ်၊ သဘောတူညီချက်တွေကို ချိုးဖောက်နေတဲ့ ဒီလိုရန်သူနဲ့ ဆွေးနွေးတာဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကို ဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က “အလ္လာဟ် ၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ပိုမိုခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဖိအားတွေကိုလည်း ကျရှုံးအောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သမ္မတက ထပ်မံ၍ “အီရန်အပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဟာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖြုတ်ချဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြား ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ်၊ ဒီအဆင့်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment