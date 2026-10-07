ဟစန် အလီယန် နှင့် အဗ်နာ သတင်းဌာန တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေး၏ ဆယက်ဒ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံ ရသော H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် အာဇာနည်ဖြစ်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည်ကာလအတွင်း ၊ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်း၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် အရည်အသွေးများအကြောင်း အဗ်နာ သတင်းဌာန က လေ့လာသုံးသပ်သူများ ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆက်လက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံသား စာရေးဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဟစန် အလီယန် က ကွယ်လွန်အာဇာနည် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းနှင့် စနစ်တကျဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း အလွန်မြင့်မားကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ပြောကြားရာတွင် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ်သည် လက်ဘနွန်၏ ခုခံရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခုခံရေးစတင်ချိန်မှစ၍ အဖွဲ့ငယ်များကို အထက်မှအောက်သို့ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်မှာ သံသယမရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် အကျပ်အတည်းများစွာ၊ အထူးသဖြင့် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် မကြာသေးမီကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခြေအနေများကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ထိုပေါင်းစည်းညီညွတ်ပြီး ခိုင်မာသည့် စနစ်သည် အန္တရာယ်များကို ကျော်လွှားကာ ၎င်း၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် လက်ရှိခေတ်တွင် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှာ အစားထိုး၍မရနိုင်သည့် အရာဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုက H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ်၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြခဲ့ခြင်း
အလီယန်က ဆက်လက်၍ နေတန်ယာဟုကပင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း သူ၏ ဩဇာအာဏာသည် ကိုယ်တိုင်ကပင် စစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ သူသည် အမှန်တကယ်ပင် ဝင်ရိုးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ထို့ကြောင့် သူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှာ အလွန်ကြီးမားပြီး အစားထိုး၍မရနိုင်သော်လည်း၊ ဟစ်ဇ်ဘိုလာကို အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် နှင့် အခြားခေါင်းဆောင်များ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက် ခက်ခဲသောကာလကို ဟစ်ဇ်ဘိုလာက ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကာလတစ်လျှောက်၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆိုနေသည့်အချိန်အထိ ပြင်းထန်သောစစ်ပွဲတစ်ရပ်တွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးသည် ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင် တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ အစ္စရေးရန်သူသည် စစ်သား ၇၅,၀၀၀ နှင့် ရရှိနိုင်သမျှ လေကြောင်းစွမ်းအားအားလုံးကို အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ဒဏ္ဍာရီဆန်ပြီး သူရဲကောင်းဆန်သော ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် မီတာရာဂဏန်းမျှထက်ပို၍ ရှေ့သို့တိုးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထို့ကြောင့် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ်သည် ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ သွေးကြောများအတွင်း စီးဆင်းနေသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အလီယန်က ပြောပါတယ်။
အလီယန်က ဆက်လက်၍ H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် သည် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် ထိရောက်စွာ ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ဘနွန်၏ မတူကွဲပြားပြီး ရှုပ်ထွေးသော နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအတွင်း ခုခံရေး၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့် နိုင်ငံရေးလက္ခဏာတို့ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်း အဆင့်တွင် သူ၏ သံတမန်ရေးနည်းလမ်းမှာ အမျိုးသားအင်အားစုများကို စည်းလုံးညီညွတ်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး၊ ခုခံရေး၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် မကိုက်ညီသော အင်အားစုအချို့မှလွဲ၍ လက်ဘနွန်နိုင်ငံရေးအုပ်စုအားလုံးနှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။
ထိုအင်အားစုများသည် အမြဲတမ်း သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိခဲ့ပြီး အစ္စရေးရန်သူနှင့် အာဏာသိမ်းထားမှုကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် မတူညီသော ချဉ်းကပ်မှုများ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးရေးနယ်ပယ်တွင်ပင် အဆင့်မြင့်အဆင့်များသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြို့နယ်အဆင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ မီဒီယာ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြားနယ်ပယ်များစွာတွင် အကူအညီများ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ ထိုအရာအားလုံးသည် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အာဇာနည် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် က ဉာဏ်ပညာ၊ သတိပညာနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုတို့ဖြင့် ဂရုတစိုက် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အလီယန်က ဆက်လက်၍ ထိုညီမျှမှုသည် သူလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်အထိ ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်လည်း ဆက်လက်ရှိနေကြောင်း၊ သို့သော် လက်ရှိအခြေအနေမှာ အနည်းငယ် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာကြောင်း ပြောပါတယ်။
ထို့အပြင် ခုခံရေးအပေါ် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရနှင့် အမေရိကန်တို့ဘက်မှ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တိုက်ခိုက်မှုများလည်း ရှိနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ရှိက်ခ် နအီးမ်က ခုခံရေး၏ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် အကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူက H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် သည်လည်း လူသိများသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၊ သူသည် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကို အပြည့်အဝ သိရှိသူဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ဝန်ကြီးများနှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမှုကိစ္စအချို့ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကွဲပြားသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ထိုကဏ္ဍတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သောကြောင့် ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် နှင့် ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟာရှင်မ် ဆဖီးယွဒ်ဒီးန်တို့ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ခေါင်းဆောင်မှုကို သူ့ထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အလီယန်က ဆက်လက်၍ H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် သည် အခြေအနေကို ပြန်လည်စီမံနိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ယခင်ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့သကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်အပေါ်တွင်လည်း သစ္စာစောင့်သိမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်မြင်ကြောင်း ပြောသည်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် လူတစ်ဦးတည်းမဟုတ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းလည်း မဟုတ်
၎င်းက အလေးပေးပြောကြားသည်မှာ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် လူတစ်ဦးတည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသာ မဟုတ်ဘဲ ပေါင်းစည်းထားသည့် စနစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်မှု ပြောင်းလဲခြင်းသည် လုံးဝချောမွေ့သော အာဏာလွှဲပြောင်းမှုတစ်ရပ်ဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ရှိတ်ခ် နအီးမ်၏ ပြောဆိုပုံနှင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်မှု၊ ဩဇာအာဏာနှင့် အလုံးစုံအသွင်အပြင်တို့သည် အနည်းငယ်ကွဲပြားကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ထိုအရာအားလုံးသည် အာဇာနည် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခဲ့သည့် အရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွဲပြားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်မှာ သေချာကြောင်း ဆိုပါတယ်။
သူသည် မိန့်ခွန်းပြောဆိုမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရိုးသားမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် အုပ်စုကွဲပြားမှုကို ရှောင်ရှားခြင်းတို့တွင် အဘက်ဘက်မှ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ထိုနည်းတူ H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် သည်လည်း ထိုလမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကျွန်ုပ် ယုံကြည်သည်မှာကျွန်ုပ်အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ လမ်းကြောင်းသည် ၎င်း၏ ဘာသာရေးအမွေအနှစ်၊ ကာရ်ဘာလာ၏ အမွေအနှစ်နှင့် ဝလီယေဖကီးဟ် အယူအဆအပြင် ခေါင်းဆောင် ကြီး ရှဟီးဒ်အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအရာအားလုံးသည် ခေါင်းဆောင်မှု ပြောင်းလဲသွားသည့်တိုင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ လမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်စေရန်အတွက် အင်အားနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၏ အခြေခံတိုင်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ သို့သော် အခြေခံမူများမှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် က အခြေခံတည်ဆောက်ခဲ့သည့် ဤအရာသည် ယခုအခါ တည်ငြိမ်သော စာတမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာမြောက် အခြေခံမူများမှ အသေးစိတ်အချက်များအထိ မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဤစာရေးဆရာနှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူက ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အချို့သော ချို့ယွင်းချက်များ ရှိနေသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် အထူးသဖြင့် ရှိတ်ခ် နအီးမ် ကာဆင်အပေါ် သစ္စာခံမှုနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုရှိနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
အကြောင်းမှာ သူသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ယုံကြည်အားထားရသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် လမ်းကြောင်းကို စောင့်ရှောက်သူ H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ၏ လမ်း၊ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ၏ လမ်း၊ အထူးသဖြင့် အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်၏ လမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းသူဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ခုခံရေးဝင်ရိုးနှင့် စစ်မျက်နှာများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု
၎င်းက ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေသည် မတူညီသော ဖတ်ရှုသုံးသပ်မှုတစ်ရပ် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာနှင့် ပတ်သက်သည့် အမြင်ကိုပင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်က တင်ပြခဲ့သည့် ချဉ်းကပ်မှုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည့် အရာဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲစားပွဲပေါ်တွင် ခြွင်းချက်တစ်ခု ရှိရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စစ်တပ်သည် စစ်တပ်ဖြစ်ပြီး ခုခံရေးသည် ခုခံရေးဖြစ်သည်။
သို့သော် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ရပ် ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုပင် အစိုးရနှင့် အာဏာ၏ လက်တွေ့အခြေအနေမှ ခွဲထုတ်၍ မရတော့ကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပြုချက်များအတွင်း ဤနှစ်ရပ်အကြား ညှိနှိုင်းမှုရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ခုခံရေးဝင်ရိုး၏ အခြေအနေကို မေးမြန်းရာ အလီယန်က ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ ခုခံရေးဝင်ရိုးသည် ပိုမိုထင်ရှားပြီး ပိုမိုစည်းလုံးခိုင်မာလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်မျက်နှာအားလုံးတွင် အမှန်တကယ် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ဟုတ်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ က ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့၊ ခုခံရေးဝင်ရိုးသည် တစ်ခုတည်းသော ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခု၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ လက်တုံ့ပြန်မှု၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းခံရပါက၊ ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
မည်သူမဆို ထိုအစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် အခက်ကို ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ ခုခံရေးဝင်ရိုးသည် တစ်ခုတည်းသော ဝင်ရိုးဖြစ်ပြီး စစ်မျက်နှာအားလုံးတွင် အမှန်တကယ် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ယီမင်၊ အီရန်၊ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား နှင့် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြားတို့တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မဟာမိတ်စစ်မျက်နှာများအကြား ပြီးပြည့်စုံသော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။
ထိုအရာသည် ပထဝီဝင်မဟာဗျူဟာအဆင့် ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် လက်ဘနွန်၊ အီရတ်နှင့် ပါလက်စတိုင်းတို့၏ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်နေကြောင်း၊ ပါလက်စတိုင်းကိစ္စသည် ဆက်လက်၍ အဓိကပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ခုခံရေး၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်း
၎င်းက ပြောကြားရာတွင် ရလဒ်အနေဖြင့် ယနေ့ “ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေး” သည် ခုခံရေးဝင်ရိုး၏ အခြေခံအကျဆုံး အကာအကွယ်တစ်ရပ်နှင့် တစ်နည်းအားဖြင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ် ဆိုလိုသည်မှာ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အီရန်သည် အီရန်ကို အားနည်းစေရန်၊ အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန်နှင့် “အရှေ့အလယ်ပိုင်းသစ်” ဟု ခေါ်ဆိုသည့် အခြေအနေထဲသို့ ဆွဲသွင်းရန် ရည်ရွယ်ထားသော အမေရိကန်စီမံကိန်းကို ဆန့်ကျင်၍ တည်တံ့ခိုင်မြဲစွာ ခုခံခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပါတယ်။
အလီယန်က ဆက်လက်၍ ယနေ့ လက်တွေ့အခြေအနေသည် ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် “ခုခံရေး၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်း” ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ ၎င်း၏ ပထမဆုံးလက္ခဏာများသည် ထင်ရှားစွာ ပေါ်ပေါက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကျူးကျော်မှုများ၏ ရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်စွာ မရရှိနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ထိုအခြေအနေသည် သိသာထင်ရှားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment