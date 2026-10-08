  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photos

၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၃
News ID: 1875581
တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အဲဟ်မဒ် ဒါဝူဒ်အိုဂ်လူ ၊ တူရကီနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ကရ်ဗလာမုအလာ မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ်သို့ လာရောက် ဇေယာရသ် ပြုခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ရောင်ဇာတော် မြတ် မှ ဇေယာရသ် ပြုသူများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။

တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photosတူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photosတူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photosတူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photosတူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photosတူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photos

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha