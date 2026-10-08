တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဇေယာရသ် ပြုလုပ် ။ ။ Photos
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၃
News ID: 1875581
အဗ်နာ ။ ။ အဲဟ်မဒ် ဒါဝူဒ်အိုဂ်လူ ၊ တူရကီနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ကရ်ဗလာမုအလာ မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဟဇရသ် အဘူလ်ဖွဇ်လ်အဘာစ် (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ်သို့ လာရောက် ဇေယာရသ် ပြုခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ရောင်ဇာတော် မြတ် မှ ဇေယာရသ် ပြုသူများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment