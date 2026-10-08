မိဘများသည် မိမိတို့၏ သားသမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ခံစားမှုများအပေါ် မည်မျှအထိ တာဝန်ရှိသနည်း?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၁။မိဘများသည် သားသမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် ဂရုမစိုက်ခြင်း၊ လုံလောက်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပစ်ထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါက အမှန်တကယ်တွင် ကလေး၏ အခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂။အချို့သော မိသားစုများတွင် ကလေးများ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာခြင်း မရှိကြပေ။ ဤပြဿနာသည် ကလေးကို ရိုက်နှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းများတွင်သာ အကန့်အသတ်ရှိသည် မဟုတ်ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လုံလောက်စွာ မပေးခြင်း၊ ဂရုမစိုက်ခြင်း၊ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ နွေးထွေးမှုများ ချို့တဲ့ခြင်း၊ ပြုစုပျိုးထောင်မှု မှားယွင်းခြင်းတို့သည်လည်း ကလေးကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်ပါသည်။
၃။ဖခင်နှင့် မိခင်တို့သည် မိမိတို့၏ သားသမီးများအပေါ် ချစ်ခင်ကြင်နာစွာနှင့် မှန်ကန်သင့်လျော်စွာ ဆက်ဆံပါက အနာဂတ်တွင် သားသမီးများက မိဘများကို လေးစားလာနိုင်ခြေ ပိုမိုများပြားလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။သားသမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ဖခင်နှင့် မိခင်တို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပြီး မဖြစ်မနေ ထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
📚 ကိုးကားရင်းမြစ် - کتاب تربیت کودک در اندیشه آقای شهید
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment