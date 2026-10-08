အစ္စရေး နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများ ကိုအချို့ နိုင်ငံများ မှ ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
သတင်းအထောက်အထားများအရ နိုင်ငံအချို့သည် အစ္စရေးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ယနေ့တိုင် ပိတ်ပင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားခြင်းများ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံများတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘရူနိုင်း၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ ကူဝိတ်၊ လက်ဘနွန်၊ လစ်ဗျား၊ မလေးရှား၊ မော်လ်ဒိုက်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ယီမင်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော နိုင်ငံအချို့၏ ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များသည် ကာလရှည်ကြာစွာ တည်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိသည့် သဘောထားများနှင့် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသည် ဂါဇာစစ်ပွဲ စတင်ပြီးနောက်မှ ချမှတ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံသည် မကြာသေးမီက ထိုသို့သော ကန့်သတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံများအနက် တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အစ္စရေးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများ နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဂါဇာဒေသရှိ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း မော်လ်ဒိုက်အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ဝင်ရောက်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကွဲပြားကြပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် နိုင်ငံသားနှစ်မျိုးခံယူထားသူများ သို့မဟုတ် ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment