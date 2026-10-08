ယီမင်စစ်ပွဲတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းသည် ကြီးလေးသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည် / ဟူသီခေါင်းဆောင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ယီမင်နိုင်ငံ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ခေါင်းဆောင် ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ဆာနာအမြို့၌ ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားတစ်ခုကို ဆော်ဒီ-အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) ဦးဆောင်သော မဟာမိတ်အဖွဲ့က တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်၏ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ လုပ်ရပ်များနှင့် ယင်းနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်၏ ထောက်ခံမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ယီမင်အပေါ် ဆော်ဒီဦးဆောင်သော မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ စစ်ဆင်ရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟူသီက ဆာနာမြို့ရှိ အယ်လ်ရူဝိုင်ရှန် မိသားစု၏ ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ယီမင်ပြည်သူ ရာနှင့်ချီ သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ယီမင်ပြည်သူများအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုဆိုသော ရာဇဝတ်မှုများတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အမေရိကန်တို့၌ တာဝန်ရှိကြောင်း ထို့ပြင် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များ ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရသည့် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သော ဓာတ်ပုံများ၊ သက်သေအထောက်အထားများကို မှတ်တမ်းတင်ကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ခေါင်းဆောင်က ဆော်ဒီအစိုးရ၏ မူဝါဒများကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များသည် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် အစ္စလာမ်၏ မြင့်မြတ်သော အထွတ်အမြတ်များကို ကာကွယ်နေသည်ဟူသော ပြောဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျသည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် မည်သည့်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမျိုး လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး ယင်းနိုင်ငံ၏ စစ်အင်အားကို အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၏ ရန်သူများကို တိုက်ခိုက်ရန်အစား ယီမင်ပြည်သူများအပေါ် အသုံးပြုနေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ဟူသီက ယီမင်ပြည်သူများအပေါ် စစ်ပွဲဆင်နွှဲရာတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ရိုးရှင်းပြီး အကျိုးဆက်မရှိသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ မယူဆသင့်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆော်ဒီဦးဆောင်သော မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ပါဝင်သည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အင်အားစုမဆို ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များအတွက် နိုင်ငံရေးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုသို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများနှင့် ပြည်သူများအတွက် ကြီးလေးသော အကျိုးဆက်များနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းလည်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဆော်ဒီဦးဆောင်သော မဟာမိတ်အဖွဲ့က ယီမင်အပေါ် စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ကို ရည်ညွှန်းကာ အယ်လ်ဟူသီက စစ်ပွဲကို ဆော်ဒီအာရေဗျက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဆုံးရှုံးမှုများကို ပိုမိုကြီးမားလာစေမည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ခေါင်းဆောင်သည် ယီမင်အပေါ် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ မူဝါဒများကို နိုင်ငံရေးနှင့် မီဒီယာပိုင်းမှ ထောက်ခံနေသည့် ကာတာနိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကိုလည်း ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက ကာတာ၏ လက်ရှိမူဝါဒသည် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပိုင်းတွင် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်က ကာတာနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို ရည်ညွှန်းကာ ယခုအခါ ကာတာက ဆော်ဒီနှင့် ပြန်လည်တစ်သားတည်း ရပ်တည်လာခြင်းကိုလည်း ၎င်းက ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
ဟူသီက ယီမင်အပေါ် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများ ဆက်လက်ရှိနေပါက ဆော်ဒီအာရေဗျအပေါ် စစ်ရေးဖိအားများကို ဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထို့အပြင် ဆော်ဒီနိုင်ငံသည် ရေနံတင်ပို့မှု၊ ရေနံအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စခန်းများတွင် ပိုမိုကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်တပ်ဖွဲ့များသည် ပင်လယ်နီနှင့် အာရေဗျပင်လယ်အတွင်းရှိ ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိကြောင်း ထို့ပြင် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာရေကြောင်းသွားလာမှုအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ မူဝါဒများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟူသီခေါင်းဆောင် သည် ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းအဆုံးပိုင်းတွင် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများကို ထောက်ခံကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီး ဆာနာမြို့နှင့် အခြားပြည်နယ်များတွင် ကျင်းပမည့် လူထုဆန္ဒပြပွဲများ၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်ကြရန် ယီမင်ပြည်သူများကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများအပေါ် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာပါက အန်ဆာရုလာအဖွဲ့အနေဖြင့် မိမိတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအားလုံးကို အသုံးပြုကာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ယီမင်အပေါ် စစ်ပွဲနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်များအတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုမိုမြင့်တက်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း ယီမင်အပေါ် ကျူးကျော်မှုဟု မိမိ တို့က သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ရပ်များကို ဆက်လက်ခုခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment