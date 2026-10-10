ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ၏ ရေနံစက်ရုံများတွင် မီးလောင်မှုအကြီးစားဖြစ်ပွား၊ ရီယာ့ဒ်လေဆိပ် ထိခိုက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံများအရ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိ အာရမ်ကို ရေနံလုပ်ငန်း၏ ဘူကွိုက်၊ ခူရိုက်စ်၊ ရာဘစ်ဂ်နှင့် ရီယာ့ဒ်ရှိ စက်ရုံများတွင် မီးလောင်မှုများနှင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘူကွိုက်နှင့် ခူရိုက်စ်တို့တွင် ပြင်းထန်သော မီးလောင်မှုများနှင့် မီးခိုးများ ထွက်ပေါ်နေသည့် မြင်ကွင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ရာဘစ်ဂ်ရှိ ရေနံသိုလှောင်ကန်များလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ယီမင်နိုင်ငံ၏ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ ဖော်ပြချက်အရ ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် ကြာသပတေးနေ့တွင် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ၊ ခရုဇ်ဒုံးကျည်များနှင့် ဒရုန်းများကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆင်ရေးသုံးကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ရီယာ့ဒ်လေဆိပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်အရ ရီယာ့ဒ်လေဆိပ်တွင် လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၃၂၆ ခု ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး ၁၉၂ ခုမှာ နှောင့်နှေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ဒါနှင့် ဒမ်မမ်မြို့ရှိ လေဆိပ်များတွင်လည်း လေယာဉ်ခရီးစဉ်အများအပြား ဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးထွက်ခွာခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် လူဖ်သန်ဇာ (Lufthansa)၊ အဲယားအိန္ဒိယ (Air India) နှင့် ဖိလစ်ပိုင်အဲယားလိုင်းစ် (Philippine Airlines) တို့ကလည်း ရီယာ့ဒ်မြို့သို့ ပျံသန်းမည့် ၎င်းတို့၏ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချို့ကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်ဟု သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment