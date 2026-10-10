အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းကြီးခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ပုံကိုမြင်ပြီး ခွေးတစ်ကောင်၏ မမျှော်လင့်ထားသော တုံ့ပြန်မှု!

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတွင် အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားနေချိန်၌ ဂျက်ဖရီ ရိဒ် (Jeffrey Reed) အမည်ရှိ အနုပညာရှင်တစ်ဦးသည် ဒေါ်နယ်ထရမ့် (Donald Trump) နှင့် ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) တို့၏ ပုံတူပန်းချီကားကြီးများကို နယူးယောက်မြို့၏ လမ်းမများပေါ်တွင် ပြသခဲ့ပါတယ်။
မမျှော်လင့်ထားသော မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင် အဖြူအမည်းရောင်ရှိသော ခွေးတစ်ကောင်သည် ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ပုံတူကားကြီးရှေ့၌ ရပ်ပြီး သူ၏ပုံပေါ်သို့ ဆီးသွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ရှိနေသော ဓာတ်ပုံဆရာ ဂျွန် အိုက်ဇ် (John Ise) သည် ထိုအခိုက်အတန့်ကို ဖြစ်ပျက်နေစဉ် အတိအကျ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဤဓာတ်ပုံသည် လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး အချိန်ကိုက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ထူးဆန်းသောအခြေအနေနှင့် မမျှော်လင့်ထားသော အဖြစ်အပျက်ကြောင့် သုံးစွဲသူများစွာ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ထားသော အကြောင်းအရာအရ ဤမြင်ကွင်းကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ မတော်တဆ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံဆရာက အချိန်ကိုက်သည့် အခိုက်အတန့်တွင် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment