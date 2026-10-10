ရိုက်တာသတင်းဌာန / ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့် အမေရိကန်စားသုံးသူများ၏ စိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်း ကျဆင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်းသည် အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတွင် ထပ်မံကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမှာ လူနေမှုစရိတ်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲ၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုက်တာ သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ အမေရိကန်စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်း (U.S. Consumer Sentiment Index) သည် စားသုံးသူများက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ၊ လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် အနာဂတ်စီးပွားရေးအလားအလာတို့အပေါ် မည်သို့ခံစားနေကြသည်၊ စီးပွားရေးတိုးတက်လာမည် သို့မဟုတ် အားနည်းလာမည်ဟု မည်မျှအကောင်းမြင်၊ အဆိုးမြင်နေကြသည်ကို ဖော်ပြသည့် စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်းနှင့် စားသုံးသူယုံကြည်မှုညွှန်းကိန်း (Consumer Confidence Index) တို့သည် အိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် သဘောထားကို တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုကြသော်လည်း ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ တွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းနှင့် တိုင်းတာသည့်အချက်များအရ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနက အမေရိကန်စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်း ကျဆင်းခြင်းသည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက် သတင်းဆိုးတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် (မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်ဟု ဖော်ပြထားသည့်ရက်စွဲ) တွင် ကျင်းပမည့် ကွန်ဂရက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ပြင် မီချီဂန်တက္ကသိုလ်၏ စစ်တမ်းသည် အမေရိကန်ပြည်သူများ၏ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် သဘောထားခံစားချက်များကို အကဲဖြတ်နေသည့် နောက်ဆုံးပေါ်စစ်တမ်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရိုက်တာက ရေးသားထားသည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် အမေရိကန်ပြည်သူများသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမြင့်မားခြင်းနှင့် ချေးငွေအတိုးစရိတ်များ မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကြောင့် ဖိအားများကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ထရမ့်၏ လူထုထောက်ခံမှုနှုန်းသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးသက်တမ်းတစ်လျှောက် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မီချီဂန်တက္ကသိုလ် ၏ ယခုလ စစ်တမ်းအရ စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်းသည် ပြီးခဲ့သည့်လ စက်တင်ဘာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄၈.၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၆.၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှု ကျဆင်းမှုသည် သုံးလဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းညွှန်းကိန်းသည် ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်နှင့် နီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးပညာရှင်များက ယခုလ အမေရိကန်စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်းကို ၄၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပါတယ်။
သို့သော် စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်း ကျဆင်းခြင်းသည် စားသုံးသူများ၏ အသုံးစရိတ် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားမည်ဟု မဆိုလိုပေ။ အကြောင်းမှာ စားသုံးသူစိတ်ခံစားမှုနှင့် အသုံးစရိတ်တို့အကြား ဆက်နွှယ်မှုသည် နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ အားနည်းလာခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးအခြေအနေသည်လည်း စီးပွားရေးပညာရှင်များက “K ပုံသဏ္ဌာန်စီးပွားရေး” (K-shaped economy) ဟု ခေါ်ဆိုသည့် အခြေအနေနှင့် ဆင်တူနေပါတယ်။
ယင်းမှာ ဝင်ငွေမြင့်မားသော အိမ်ထောင်စုများသည် စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်၏ အားကောင်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးရရှိကာ အတော်အသင့် ကောင်းမွန်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေကြပါတယ်။ သို့သော် အလယ်အလတ်နှင့် ဝင်ငွေနည်းသော အိမ်ထောင်စုများမှာမူ ဘတ်ဂျက်နှင့် အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
မီချီဂန်တက္ကသိုလ်၏ သီးခြားအစီရင်ခံစာတစ်ရပ်တွင် အမေရိကန်စားသုံးသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံအောက်သာ လာမည့်နှစ်တွင် ဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ဝယ်ယူသုံးစွဲရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် စားသုံးသူ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှုများကို လျှော့ချမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြပြီး စားသုံးသူ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကမူ ဝယ်ယူမှုများကို လုံးဝရပ်ဆိုင်းမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ် (Federal Reserve — ဖက်ဒရယ်ရစ်ဇာ့ဗ်) သည် ပြီးခဲ့သည့်လတွင် အခြေခံအတိုးနှုန်းကို ၂၅ ဘေ့စ်ပွိုင့် (၀.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပွိုင့်) မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ၃.၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄.၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းသို့ ရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ယင်းသည် သုံးနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အတိုးနှုန်းမြှင့်တင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် စက်တင်ဘာလအတွင်း လုပ်ခလစာတိုးတက်မှုသည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ်လတို့တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် နိမ့်ကျခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ယခုလအတွင်း အတိုးနှုန်းကို ထပ်မံမြှင့်တင်နိုင်ခြေ လျော့နည်းသွားခဲ့ပါတယ်။
သို့ရာတွင် စီးပွားရေးပညာရှင်များက ဖက်ဒရယ်ရစ်ဇာ့ဗ်သည် လာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင် အတိုးနှုန်းကို ထပ်မံမြှင့်တင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment