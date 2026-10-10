အစ္စရေးအလံကို မြင်တွေ့ပြီး အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒေါသထွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝစ်ကွန်ဆင်ပြည်နယ်မှ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မက်သယူး အာန်ဒ်တ်သည် ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ကားတစ်စီးပေါ်၌ အစ္စရေးအလံကို မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက် အလွန်ဒေါသထွက်ကာ ထိုကား၏ ယာဉ်မောင်းနှင့် စကားများခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်အရ အာန်ဒ်တ်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဇီယွန်ဝါဒီ လော်ဘီအဖွဲ့များကိုလည်း ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ၎င်းကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဤဖြစ်ရပ်သည် အစ္စရေးအစိုးရနှင့် ၎င်း၏ ကျူးလွန်မှုများအပေါ် အမေရိကန်ပြည်သူများ၏ ဒေါသမကျေနပ်မှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာနေသည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအခြေအနေ၏ သက်ရောက်မှုများသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများအပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းမှုများ ရှိနေပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment