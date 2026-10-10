ဘလွန်းဘာ့ဂ်/အီရန်သည် ၎င်း၏ ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများကို မပျက်မစီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဘလွန်းဘာ့ဂ်သတင်းဌာနသည် အနောက်နိုင်ငံများမှ တာဝန်ရှိသူများကို ကိုးကား၍ တီဟီရန်သည် လက်နက်များ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ၎င်း၏ လက်နက်သိုလှောင်ရုံများကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်စွမ်း ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏ ဖော်ပြချက်အရ အနောက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အီရန်တွင် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များနှင့် ရေတပ်သင်္ဘောများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နိုင်သည့် လက်နက်များကို အတော်အတန် များပြားစွာ သိုလှောင်ထားရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်မီဒီယာဌာနဖြစ်သော ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏ ယခုသုံးသပ်ချက်သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် အခြားအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
၎င်းတို့က ရှစ်လကြာ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအပြီးတွင် အီရန်သည် ဝါရှင်တန်နှင့် ၎င်း၏ ဒေသတွင်းမဟာမိတ်များ၏ စစ်စခန်းများကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်ပွဲစတင်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပင် ထရမ့်က အီရန်၏ စစ်ရေးစွမ်းရည် ကုန်ဆုံးသွားပြီဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်စစ်ဝန်ကြီး ပီတ် ဟက်ဂ်ဆက်သ်ကလည်း အီရန်၏ ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် အနောက်နိုင်ငံများမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ သုံးသပ်ချက်ကို ကိုးကား၍ အမေရိကန်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြန်လည်စတင်လာပါက အီရန်တွင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရန် လုံလောက်သော စွမ်းရည် ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏ အစီရင်ခံစာအရ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်တစ်ခုတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လကပင် အီရန်သည် စစ်ပွဲတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့် လက်နက်များ၏ လေးပုံသုံးပုံခန့်ကို ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဘလွန်းဘာ့ဂ် အီကော်နောမစ်စ်၏ ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကို တာဝန်ယူထားသူက အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်တန့်သွားပြီးနောက် အီရန်သည် ၎င်း၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်ကို ပြန်လည်စုစည်းခဲ့ပြီး လက်နက်သိုလှောင်မှုများကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက တီဟီရန်သည် စစ်ပွဲ၏ နောက်တစ်ဆင့်အတွက် မိမိကိုယ်ကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ပစိဖိတ်ဖိုရမ် (Pacific Forum) သုတေသနအဖွဲ့မှ အကြီးတန်းသုတေသီ ဝီလျံ အဲလ်ဘရက်ခ်ကလည်း အီရန်၏ ခရုဇ်ဒုံးကျည် သိုလှောင်မှုများ အများအပြားရှိနေခြင်းကို ထောက်ပြခဲ့သည်။
၎င်းက “အီရန်ရဲ့ ရေတပ်သင်္ဘောတွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဟာ အဲဒီစွမ်းရည်တွေရဲ့ အလွန်သေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ပြောနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment