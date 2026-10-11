အီရတ်က်ကျီ/အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များသည် ဆိုးရွားလှသော ရှုံးနိမ့်မှု၏ ဘေးဆိုးမှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က လူမှုကွန်ရက် အိတ်စ် (X) ပေါ်တွင် ရေးသားထားသော ၎င်း၏သတင်းစကား၌ နေတန်ယာဟု သည် တရားရုံးမှ ထွက်ပြေးနေပြီး မိမိပြည်သူများကိုလည်း အရေးမထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက နေတန်ယာဟုသည် စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများက ၎င်းနောက်သို့ လိုက်လံနေကြောင်း၊ ထို့အပြင် ၎င်း၏လက်များသည် အာရပ်များ၊ အမေရိကန်များနှင့် အီရန်နိုင်ငံသားများ၏ သွေးများဖြင့် စွန်းထင်းနေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်ပို့စ်တွင် နေတန်ယာဟုသည် တရားရုံးမှ ထွက်ပြေးနေပြီး မိမိပြည်သူများကိုပင် အရေးပါသူများအဖြစ် မမြင်ကြောင်း ထပ်မံရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ရေးသားချက်အရ နေတန်ယာဟုသည် ရှုံးနိမ့်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသော လောင်းကစားသမားတစ်ဦးကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီး မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်နိုင်ရန် အမေရိကန်ပြည်သူများ၏ အသက်နှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပိုမိုစတေးခံစေကာ ရုန်းကန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယခုအခါ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များပင်လျှင် ထိုကဲ့သို့သော ဆိုးရွားလှသည့် ဘေးဆိုးမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ရေးသားထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment