အမေရိကန်သည် အီရန်ထက် ဖိအားပိုမိုခံနေရကြောင်း အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်ပါလီမန်ရှိ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကော်မတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟစန်ကွတ်ရှ်ကာဝီ သည် အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများနှင့် အီရန်၏ ခုနစ်ရက်တာ အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေတို့နှင့်ပတ်သက်၍ Mehr သတင်းဌာန သတင်းထောက်အား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက မီဒီယာများ၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ဝါဒဖြန့်မှုများနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် ကာတာနိုင်ငံမှ ကြားဝင်စေ့စပ်သူသည် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နယူးယောက်မြို့၌ ရှိနေစဉ်၊ ၎င်းအီရန်သို့ မပြန်လာမီကတည်းက အမေရိကန်၏ ရပ်တည်ချက်ကို အီရန်ဘက်သို့ တင်ပြပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ အကြောင်းပြချက်များစွာအရ၊ အထူးသဖြင့် ယုတ္တိရှိသော အကြောင်းပြချက်များနှင့် အမေရိကန်၏ ယခင်အပြုအမူများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်လုံး ပြည့်မီရန် လိုအပ်သည်ဟု အီရန်ဘက်က ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ အမေရိကန်သည် မကြာခဏ ဆွေးနွေးပွဲစားပွဲကို မှောက်လှန်ကာ သံတမန်ရေးလမ်းကြောင်းမှ နောက်ဆုတ်လေ့ရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပြုအမူမျိုး မပြုလုပ်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အီရန်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်လုံး မပြည့်မီမီ မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုမျှ ပြုလုပ်ရန် အသိဉာဏ်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတသည် နောက်ပိုင်းတွင် မိမိ၏ရပ်တည်ချက်မှ နောက်ပြန်ဆုတ်ကာ ထိုသဘောတူညီချက်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အီရန်ဘက်၏အမြင်အရ သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်လုံးကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ပါလီမန်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကော်မတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ယုတ္တိရှိရုံသာမက နိုင်ငံတော်စနစ်၏ အတိအကျလိုက်နာရမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်လည်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ အီရန်နိုင်ငံအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် အဆင့်အသီးသီး၌ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း မပြုနိုင်ပေ။
နိုင်ငံတော်စနစ်၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများက သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်လုံးကို မဖြစ်မနေ ဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက်မှသာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထားကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ခုနစ်ရက်တာ အစီအစဉ်နှင့် အစ္စလာမ်မာဘတ် သဘောတူညီမှုစာတမ်းတို့၏ ကွာခြားချက်ကို ရှင်းပြရာတွင် ကွတ်ရှ်ကာဗီက လက်ရှိအစီအစဉ်နှင့် အစ္စလာမ်မာဘတ်၌ တင်ပြခဲ့သော အစီအစဉ်တို့အကြား ကွာခြားချက်မှာ အချိန်ကာလသာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်အစီအစဉ်တွင် ပထမဦးစွာ ရက်ပေါင်း ၃၀၊ ထို့နောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အဆိုပြုခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ထိုကာလကို လျှော့ချပြီး ခုနစ်ရက်အထိ သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ သို့သော် သဘောတူညီချက်၏ အကြောင်းအရာများကိုမူ ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ ခုနစ်ရက်တာ အဆိုပြုချက်အပေါ် တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ တုံ့ပြန်ရပ်တည်ချက်မှာ အီရန်က ပထမဦးစွာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖွင့်ပေးပြီးမှ သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဘက်က နျူကလီးယားကိစ္စကို ထည့်သွင်းပြောဆိုနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်က တစ်ဖက်တွင် ၎င်းတို့သည် နျူကလီးယားပြဿနာအကြောင်း ပြောဆိုနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထူးဆန်းသည်မှာ ၎င်းတို့က တစ်ဖက်တွင် အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီ၊ အီရန်၏ နျူကလီးယားလုပ်ငန်းကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဘာမျှမကျန်တော့ကြောင်း ပြောဆိုနေကြသော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင် နျူကလီးယားကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် ဖိတ်ခေါ်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်ကလည်း အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် (Donald Trump) သည် ၎င်း၏ ရွေးကောက်ပွဲမိန့်ခွန်းတွင် အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြောင်း ထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ကွတ်ရှ်ကာဗီက ဆိုပါတယ်။
ထို့ကြောင့် နျူကလီးယားကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ တောင်းဆိုချက်သည် အီရန်အတွက် အခြေခံအားဖြင့် မရှင်းလင်းကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ ဆွေးနွေးရန် မည်သည့်အရာများ ကျန်ရှိနေသေးသည်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စသည် မရှင်းမလင်းဖြစ်နေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များနှင့်သာ ပိုမိုသက်ဆိုင်နေကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာများ၏ သုံးသပ်ချက်ကို ကိုးကားကာ ကွတ်ရှ်ကာဗီက အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာအများအပြားကလည်း ပြောဆိုထားသည့်အတိုင်း ယခုအခါ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့် အလှည့်သည် အမေရိကန်ဘက်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေရိကန်သည် မိမိပေးထားသော ကတိကို ဖောက်ဖျက်လိုခြင်းရှိ၊ မရှိ သို့မဟုတ် ကတိအတိုင်း လိုက်နာမည်လားဆိုသည်ကို ထပ်မံရှင်းလင်းပြသရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အီရန်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကော်မတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အမေရိကန်၏ ပြည်တွင်းအခြေအနေကို ရည်ညွှန်းပြီး အမေရိကန်အတွင်းရှိ အခြေအနေများသည် ကောင်းမွန်အဆင်ပြေခြင်းမရှိကြောင်း အီရန်ဘက်က သိရှိထားသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အီရန်ပြည်သူများအပေါ် စီးပွားရေးဖိအားများ သက်ရောက်နေခြင်းကိုလည်း ငြင်းဆို၍မရကြောင်း ၎င်းက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ပြင်ပဖိအားများနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရင်ဆိုင်ရာ၌ အီရန်၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် အတွေ့အကြုံသည် အမေရိကန်ဘက်ထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အမေရိကန်သည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများကြောင့် အချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ အမေရိကန်အပေါ် သက်ရောက်နေသော ဖိအားသည် အီရန်အပေါ် သက်ရောက်နေသော ဖိအားထက် များစွာပိုမိုကြီးမားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တကယ်တွင် ထရမ့်နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့စတင်ခဲ့သည့် ဉာဏ်မမီသော စစ်ပွဲကြောင့် အလွန်ပြင်းထန်သည့် ဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း လူတိုင်းက ပြောဆိုနေကြသည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီအတွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကွတ်ရှ်ကာဗီက ပါတီဝင်များအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများသည်လည်း သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မဲအများအပြားရရှိလေ့ရှိသော ပြည်နယ် ၅ ခုတွင် အနည်းဆုံး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများအရ ၎င်းတို့အနိုင်ရနိုင်ခြေမှာ အလွန်နည်းပါးသွားကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ယခင်က ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီသည် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အနက် တစ်ရပ်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း အချို့က ခန့်မှန်းခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ အမေရိကန်ကျွမ်းကျင်သူအများစု၏ ခန့်မှန်းချက်များအရ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးကိုပင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် အီရန်ပါလီမန်အမတ်က အမေရိကန်၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေသည် အဆင်ပြေခြင်းမရှိသောကြောင့် အီရန်အပေါ် မီဒီယာနှင့် ဝါဒဖြန့်လှုံ့ဆော်မှုများအပြင် စီးပွားရေးဖိအားများကိုပါ ပိုမိုပြင်းထန်စေရန် အမေရိကန်ဘက်က ကြိုးပမ်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် စီးပွားရေးဖိအားများနှင့် ယင်းကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများကို ယခင်ကလည်း အသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။ ထိုအခြေအနေများကို အီရန်ဘက်က ပိုမိုအသားကျနေပြီဖြစ်သကဲ့သို့ ခံနိုင်ရည်လည်း ပိုမိုမြင့်မားပြီး အီရန်ပြည်သူများသည်လည်း အခြေအနေကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်း ၎င်းက နိဂုံးချုပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment