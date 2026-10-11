ရီယာ့ဒ်မြို့ရှိ အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများအတွက် လုံခြုံရေးသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရီယာ့ဒ်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးက ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရီယာ့ဒ်မြို့ရှိ ဘုရင် ခါလစ်ဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိထားသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သံရုံး၏ ကြေညာချက်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အဆိုပါနေရာနှင့် ဝေးဝေးနေရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုထားကြောင်းလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရား (Al Jazeera) သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ရီယာ့ဒ်မြို့ရှိ ဗြိတိန်သံရုံးကလည်း ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘုရင် ခါလစ်ဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မိမိတို့နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အဆိုပါလေဆိပ်သို့ သွားရောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အကြံပြုထားကြောင်း ၎င်းကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ရိုက်တာသတင်းဌာန (Reuters) ကလည်း လွန်ခဲ့သော နာရီအနည်းငယ်က သတင်းအချက်အလက်ရရှိထားသည့် သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ရီယာ့ဒ်လေဆိပ်၌ ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲသံတစ်ခုကို ကြားခဲ့ရကြောင်း သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အေပီသတင်းဌာန (Associated Press – AP) ကလည်း ဒေသတွင်းအာဏာပိုင်များကို ကိုးကားပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ရီယာ့ဒ်ရှိ ဘုရင် ခါလစ်ဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အေပီသတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ဒေသတွင်းအာဏာပိုင်များက ဘုရင် ခါလစ်ဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အတွင်းရှိ လူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပြီး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖလိုက်ရေဒါ (FlightRadar) ၏ အချက်အလက်များအရ လေကြောင်းသွားလာမှုများ လုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားပြီးနောက် ရီယာ့ဒ်လေဆိပ်သို့ ဦးတည်ပျံသန်းနေသော လေယာဉ်အားလုံး၏ ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းများကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး လေဆိပ်နှင့် ဝေးရာသို့ လမ်းကြောင်းလွှဲပို့ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
အဆိုပါအချက်အလက်များအရ ရီယာ့ဒ်မြို့ရှိ ဘုရင် ခါလစ်ဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသော လေယာဉ်ခရီးစဉ်အရေအတွက်သည် ၂၂၁ ခုအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment