အီရန်နှင့် ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နိုင်ငံ၏ IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖိုင်ဆယ် ဘင် ဖာရ်ဟန် တို့သည် ယနေ့ည တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ ဒေသတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာနေခြင်းအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး စစ်ရေးနည်းလမ်းကိုသာ အခိုင်အမာစွဲကိုင်ကာ နိုင်ငံရေးအဖြေရှာမှုကို လျစ်လျူရှုပါက လက်ရှိအခြေအနေသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ဒေသတွင်းရှိ အကျပ်အတည်းများကို စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်း၍မရကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ယီမင်တို့အကြား ဆွေးနွေးမှုများ စတင်နိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေတစ်ရပ် ရရှိရေးတို့အတွက် လိုအပ်သည့် အကူအညီများကို ပေးအပ်ရန် အသင့်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment