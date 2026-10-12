လောင်စာဆီဈေးနှုန်း မြင့်တက်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ထရမ့်တစ်ဦးတည်းသာ မသိဟု ဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏ အစီရင်ခံစာအရ ယူကရိန်းသမ္မတ ဗိုလိုဒီမာ ဇယ်လန်စကီးက ယနေ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဒီဇယ်ဆီဈေးနှုန်းသည် ရုရှားနိုင်ငံရှိ ဒီဇယ်ဆီဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများအပေါ် ယူကရိန်း၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် မြင့်တက်လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်း လူတိုင်းသိကြသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဒီဇယ်ဆီဈေးနှုန်းသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်းလည်း လူတိုင်းသိကြသည်ဟု ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် ရေနံအမြောက်အမြား ဖြတ်သန်းနေကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လောင်စာဆီဈေးနှုန်း မြင့်တက်နေခြင်းမှာ ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းတို့အကြား စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်း၊ ထို့အပြင် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက တစ်ဖက်၏ ရေနံချက်စက်ရုံများကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုထားပါတယ်။
သို့သော် သတင်းတွင် ဖော်ပြထားချက်အရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသည့် ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် အခြားရေယာဉ်များ၏ သွားလာမှုကို အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
အီရန်က တရားမဝင် ရေလမ်းကြောင်းများမှ ဖြတ်သန်းခြင်းမပြုရန် သတိပေးထားသော်လည်း ထိုသတိပေးချက်များကို လျစ်လျူရှုသည့် ရေနံတင်သင်္ဘောများသည် မတော်တဆဖြစ်ရပ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မိုက်ခ် ဂျွန်ဆင်ကလည်း ယနေ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် အမေရိကန်ပြည်သူများသည် နိုင်ငံအတွင်း စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်နေမှုအပေါ် မကျေနပ်ကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ယင်းပြဿနာသည် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment