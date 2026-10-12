အီရန် ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် အရင်းအမြစ်များအကြောင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ပြောဆိုနေကြသည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စယာရီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟဘီဘွလ္လာဟ် စယာရီသည် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် ရန်သူ၏ စစ်သင်္ဘောများကို အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် စစ်ဆင်ရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရန်သူများသည် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ထပ်မံ၍ တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ဆောင်လာပါက ၎င်းတို့ကို ပြင်းထန်သော ထိုးနှက်ချက် ပေးသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စယာရီက အီရန်နိုင်ငံသည် အကူအညီမဲ့နေသည့် နိုင်ငံမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် လူပြောများနေသည့် စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ အီရန်နိုင်ငံသည် ခိုင်မာပြတ်သားစွာ ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ရန်သူကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထိုးနှက်ရန် လိုအပ်လာပါက ထိုနေရာ၌ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်စစ်တပ်၏ ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူးက အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ရန်သူ၏ အဆက်မပြတ် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရန်လိုသည့် လုပ်ရပ်အမျိုးမျိုးကိုလည်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အီရန်ပြည်သူများသည် ရန်သူများ၏ ရှေ့မှောက်တွင် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခက်အခဲများကိုလည်း သည်းခံရင်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်သူများအား သက်သေပြပြီးဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုသို့ ရပ်တည်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အီရန်နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အမျိုးသားဂုဏ်ရည်၊ အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးနှင့် အီရန်နိုင်ငံ၏ နယ်မြေပိုင်နက်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုတို့ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment