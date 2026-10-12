ဆော်ဒီအာရေဗျသည် လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် ၂၀၂၇ အာရှဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်လွှတ်ရတော့မည်လား?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တောင်ကိုရီးယား ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သည် ယနေ့ (တနင်္လာနေ့) တွင် နိုဝင်ဘာလ၌ ကျင်းပမည့် အာရှဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ကြောင်း အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (AFC) ထံ စာပေးပို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်စစ်တပ်၏ လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရီယာ့ဒ်မြို့ရှိ ဘုရင်ခါလစ် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် လူ ၁၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၃၀၉ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီကလည်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ ပြည်တွင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်သည့် အဘ်ဟာအသင်းနှင့် အယ်လ်ဖိုင်ဆာလီအသင်းတို့၏ ပွဲစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။
ယနေ့ညတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော အယ်လ်နာဆာအသင်းနှင့် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှ နက်ဖ်ချီအသင်းတို့၏ ပွဲစဉ်ကိုလည်း ရီယာ့ဒ်မြို့ရှိ လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် ကျင်းပနိုင်မည်၊ မကျင်းပနိုင်မည်မှာ မသေချာသေးပေ။
ယခုအခါ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် ကျင်းပမည့် အာရှဖလားပြိုင်ပွဲ၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေအပေါ် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် တောင်ကိုရီးယားသံရုံးကလည်း ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွက် လုံခြုံရေးသတိပေးချက် အဆင့် ၃ ကို ထုတ်ပြန်ထားပြီး မိမိနိုင်ငံသားများအား ရီယာ့ဒ်မြို့မှ ထွက်ခွာကြရန် တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ သတင်းအေဂျင်စီတစ်ခု၏ ဖော်ပြချက်အရ တောင်ကိုရီးယား ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သည် အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (AFC) နှင့် စာပေးစာယူ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်အထိ တိကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မချမှတ်ရသေးပေ။
၂၀၂၇ အာရှဖလားပြိုင်ပွဲ၏ အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်သော ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံမှ ပြန်ကြားချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment