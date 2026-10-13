  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

ကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photos

၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၅
News ID: 1877774
ကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ရဲတပ်ဖွဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင် ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီသည် စစ်စတန် နှင့် ဗလူချီစတန် ပြည်နယ်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ ၎င်း၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သည့် အခမ်းအနားကို တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ရှိသော ကွမ်းမြို့ပြည်သူများ တက်ရောက်လျက်၊ သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ်အတွင်းရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

ကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photosကွမ်းမြို့ပြည်သူများက သခင်မကြီးမအ်စူမဟ်ကွမ်း (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ရှဟီးဒ် အဘာစ် အာကာအီ၏ ရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ။ ။ Photos

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha