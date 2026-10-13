ဂျော်ဒန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၂၀၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် နက်ဂ်ဒီ ပြောကြား ။ ။ video
၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1877777
အဗ်နာ ။ ။ ဗိုလ်ချုပ် နက်ဂ်ဒီ၏ ပြောကြားချက်အရ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ လခြမ်းနီအဖွဲ့က ဂျော်ဒန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၂၀၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကူဝိတ်နှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံတို့ရှိ အမေရိကန်စစ်သားများ တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့သည့် ဟိုတယ်များကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ညနေမှ နံနက်အထိ လူနာတင်ယာဉ်များ အဆက်မပြတ် သွားလာခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန် က သူ့ စစ်သား ဘယ်လောက် သေသေ ၁၈ ယောက် ထက် ပို၍ မပြောကြောင်းလည်း ဗိုလ်ချုပ် နက်ဂ်ဒီ က ထောက်ပြ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Your Comment