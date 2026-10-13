အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထိပ်ဖူးတပ် စစ်ဂျီးလ်ဒုံးကျည် အစင်း ၁၀၀ ကို ပစ်လွှတ်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားဟု ဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာ Haaretz ၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်နိုင်ငံသည် အစ္စရေးအတွင်းရှိ ပစ်မှတ်များကို ဦးတည်ထားသော အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဗုံးခွဲထိပ်ဖူးတပ် စစ်ဂျီးလ်ဒုံးကျည် အစင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ပစ်လွှတ်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါသတင်းအရ အီရန်နိုင်ငံသည် ဒုံးကျည်စစ်ဆင်ရေးကို စတင်ရန် အကြောင်းခံဖြစ်စေမည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမည့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါဒုံးကျည်များ၏ ပစ်မှတ်များမှာ နျူကလီးယားစင်တာများ၊ လေတပ်စခန်းများနှင့် သတင်းရင်းမြစ်က “လူသတ်အစိုးရ” ဟု ရည်ညွှန်းထားသော အစ္စရေးအစိုးရ၏ ရေတပ်စခန်းများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment