ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ရှုံးနိမ့်မည်ကို စိုးရိမ် နေသည့် နေတန်ယာဟု ၊ အီရန်နှင့် ခုခံရေးအင်အားစုများအပေါ် စွပ်စွဲပြောဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု သည် အစ္စရေးရုပ်မြင်သံကြား Channel 14 နှင့် အင်တာဗျူးပြုလုပ်စဉ် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၏ ရလဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် လက်ယာယိမ်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် ၎င်း၏ထောက်ခံသူများအား မဲပေးရန် မဲရုံများသို့ အများအပြားလာရောက်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုက ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များအပေါ် စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပြီး အီရန်၊ ဟားမတ်စ်နှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာတို့သည် ၎င်းအား အာဏာမှဖယ်ရှားရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို နှောင့်ယှက်ရန် ကြိုးပမ်းကြလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အီရန် ၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ် နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်က ပြောဆိုခဲ့သော စွပ်စွဲချက်များကို ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပြီး တီဟီရန်အစိုးရအား နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်သည် လက်ယာယိမ်းထောက်ခံသူ မဲဆန္ဒရှင်များကို မိမိဘက်သို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် အတိုက်အခံမဟာမိတ်အဖွဲ့ အနိုင်ရရှိခြင်းသည် ဂါဇာနှင့် လက်ဘနွန်ဒေသများမှ ဆုတ်ခွာရခြင်း၊ အစိုးရကို ထောက်ခံသည့် မီဒီယာများ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့် လွတ်လပ်သော ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုလည်း စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုက ရွေးကောက်ပွဲတွင် မိမိအနိုင်ရရှိပါက အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသ (West Bank) မှ ဆုတ်ခွာရန် နှင့် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးကို မည်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်မျှ သဘောတူမည်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုသဘောထားစစ်တမ်းများအရ အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ မည်သည့်နိုင်ငံရေးအင်အားစုမျှ အစိုးရဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်သော လွှတ်တော်အမတ်နေရာ ၆၁ နေရာ အများစုကို ရရှိနိုင်မည့် အခြေအနေမျိုး မတွေ့ရသေးပေ။
ဤအခြေအနေကြောင့် အစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနှင့် နက်ရှိုင်းသော သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment