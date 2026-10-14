အမေရိကန် ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုများသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအနီးသို့ ချဉ်းကပ်ရန် မဝံ့ရဲကြောင်း အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ် အလီ အွဇ်မာရီ က အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပြောကြားရာ၌ ယနေ့တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်နှင့် အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်မှ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ရန်သူများကို ရင်ဆိုင်ကာ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နေနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အမေရိကန်စစ်တပ်သည် လောင်စာဆီ မှောင်ခိုသယ်ယူသူအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုသည်လည်း ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ အမေရိကန်ရေတပ်သည် အားနည်းပြီး တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်သည့် အခြေအနေရှိသဖြင့် အီရန်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်ရန် မဝံ့ရဲသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်တပ်မှူးက ၎င်းတို့၏ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအတွင်းရှိ အားနည်းချက်များကို အားသာချက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်တို့အနေဖြင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ဖွင့်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ သိလိုပါက စစ်မြေပြင်သို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်သင့်ကြောင်း၊ ထိုအခါ ရေလက်ကြားကို မည်သူက ထိန်းချုပ်ထားသည်ဆိုသည်ကို သိရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အလီ အွဇ်မာရီ က ယနေ့တွင် အမေရိကန်သည် ၎င်း၏ ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စု ခုနစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ လောင်စာဆီ မှောင်ခိုသယ်ယူသူအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ၏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းသည်လည်း တိုက်ခိုက်ရေးအရ ထိရောက်မှုမရှိတော့ဘဲ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ကီလိုမီတာ ၇၀၀ အကွာသို့ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအနီးသို့ ချဉ်းကပ်ရန် သတ္တိမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်တပ်မှူးက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောများ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဝင်ပေါက်အနီးသို့ ရောက်ရှိလာမည့်အချိန်ကို ၎င်းတို့ စောင့်မျှော်နေကြောင်း၊ ထိုအချိန်တွင် အဆိုပါသင်္ဘောများကို နစ်မြုပ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ ထိုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အချိန်ကို တစ်ခဏချင်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းတို့သည် စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သည့် သင်္ဘောများကို အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကိုသာ ပြသခဲ့သေးကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်များနှင့် ဒေသတွင်းရှိ ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ်များသည် စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သည့် သင်္ဘောများကို အရေးယူနေကြောင်း ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ မသိရှိစေရန် မီဒီယာများတွင် နှုတ်ဆိတ်နေကြကြောင်း ၎င်းက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သည့် သင်္ဘောများကို အရေးယူနိုင်သည့် နည်းလမ်းနှစ်ခုကို ၎င်းတို့က ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ် အလီ အွဇ်မာရီ က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကို အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်က ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း၊ အိုမန်ပင်လယ်ကိုမူ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပုံမှန်စစ်တပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက်များက ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းအချက်၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုသည် အိုမန်ပင်လယ်အပြင်ဘက်၊ အာရေဗျပင်လယ်အတွင်းတွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်သည် ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် သင်္ဘောများနှင့် အီရန်နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသည့် သင်္ဘောများ၏ အရေအတွက်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အမိန့်ပေးအဆင့်ဆင့်အတိုင်း ခွင့်ပြုချက်များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ထို့နောက် သင်္ဘောများသည် အီရန်၏ ရေပိုင်နက်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဝင်ထွက်သွားလာကြကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် ရေတပ်တပ်မှူးက မြေပြင်တွင် ရှိနေကြသည့် အီရန်ပြည်သူများအနေဖြင့် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ရေတပ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများလည်း တာဝန်ကျရာနေရာများတွင် ရှိနေကြပြီး စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သူများကို အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိထားသင့်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင် မည်သည့်လျှော့ပေါ့မှုမျှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် အီရန်သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးလုံခြုံရေးတို့ကို တည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း၊ အမေရိကန်တို့၏ အကူအညီကို မလိုအပ်ကြောင်း အမေရိကန်တို့သည် ဒေသတွင်းပြည်သူများ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ဖျက်ဆီးလိုကြောင်းလည်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အလီ အွဇ်မာရီ က ယနေ့တွင် အမေရိကန်စစ်တပ်သည် အရှက်ရဖွယ်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် အကူအညီမဲ့မှုတို့ကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းက ယနေ့ အီရန်၏ အခြေအနေသည် မိမိတို့အပေါ် အတင်းအကျပ် ဆင်နွှဲခဲ့သည့် တတိယစစ်ပွဲ၏ အစောပိုင်းရက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြောင်း၊ အီရန်၏ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည်လည်း ယမန်နေ့ကထက် ယနေ့တွင် ပိုမိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment