အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်မှ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၄၀၀ ကျဆင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews ၏ အစီရင်ခံစာအရအမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်သည် ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်) တစ်ရက်တာ အရောင်းအဝယ်အပြီးတွင် ဈေးကွက်တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၄၀၀ ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ယခုကျဆင်းမှုသည် မကြာသေးမီကာလအတွင်း ဈေးကွက်၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော သိသာထင်ရှားသည့် ကျဆင်းမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများကြောင့် အမေရိကန်စီးပွားရေး၏ အနာဂတ်အလားအလာအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ မသေချာမှု ပိုမိုမြင့်တက်လာကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် စစ်ပွဲနှင့် စွမ်းအင်ဈေးနှုန်း အတက်အကျပြင်းထန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်များအပေါ် ဖိအားများ ပိုမိုသက်ရောက်နေသည့် အခြေအနေတွင် အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအနှီးများ အမြောက်အမြား ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ တန်ဖိုးလည်း ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုအရ ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းနှင့် ရေနံထောက်ပံ့မှုအခြေအနေအပေါ် မသေချာမှုများသည် စတော့ဈေးကွက်အတွင်း အစုရှယ်ယာများ အပြင်းအထန် ရောင်းချလာရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment