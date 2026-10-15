မီးနာဗ် ရှိ ရှဂျရေဟ် သွယေဗဟ် မူလတန်းကျောင်း မှ အာဇာနည်များနှင့် အစ္စလာမ်မစ် အာဇာဒ် တက္ကသိုလ်မှ အာဇာနည်များအား အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားပြုလုပ် ။ ။ Photo
၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၇
News ID: 1878668
အဗ်နာ ။ ။ မီးနာဗ် ရှိ ရှဂျရေဟ် သွယေဗဟ် မူလတန်းကျောင်း မှ အာဇာနည်များနှင့် အစ္စလာမ်မစ် အာဇာဒ် တက္ကသိုလ်မှ အာဇာနည်များအား အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနာ ကို အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် တွင် တီဟီရန်မြို့ ဗဟိုဌာနခွဲ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားသို့ တီဟီရန်မြို့ အစ္စလာမ်မစ်မြို့တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ မဟ်ဒီ ကျန်မ်ရန် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Your Comment