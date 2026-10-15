ယီမင်နိုင်ငံ တွင် ဆော်ဒီ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည့် ဟူသီ များ အတွက် ဈာပနဆုတောင်းပွဲ မြင်ကွင်း ။ ။ video
၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၅
News ID: 1878670
အဗ်နာ ။ ။ယီမင်နိုင်ငံ တွင် ဆော်ဒီ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့သည့် ဟူသီ များ အတွက် ဈာပနဆုတောင်းပွဲ (ဂျနာဇဟ်နမာဇ် ဝတ်ပြုနေသည့်) မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယို တွင် ဟူသီအများစု မှာ လက်ပိုက်၍ နမာဇ်ဝတ်ပြုနေသည့် စွန်နီအများစုကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟူသီ ရှီအဟ် နှင့် ဆော်ဒီ စွန်နီဆို မီးရှို့ ပေးနေကြသူများ၏ မကောင်းသည့် ရည်ရွယ် ချက်ကို သိနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment