ဘက်ဆင့်၏ ပြောဆိုချက်များကို အလေးအနက်မထားသင့်/ သူကိုယ်တိုင် အမေရိကန်၏ ကြွေးမြီအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဘက်ဆင့်သည် အီရန်ကို လုံးဝအထီးကျန်ဖြစ်စေရန်နှင့် ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း၊ လေကြောင်းလမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ရန် စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်သည် ငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်အကျပ်အတည်း၊ ရေရှည်ငွေချေးစာချုပ်များ၏ အတိုးနှုန်းမြင့်တက်မှုနှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဘက်ဆင့်သည် ငွေချေးစာချုပ်များ ပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ဝေသည့် ငွေချေးစာချုပ်အမျိုးအစားများကို ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် အကျပ်အတည်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
သို့သော် ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှု၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် ဈေးကွက်၏ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှုကဲ့သို့သော အခြေခံပြဿနာများကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အမေရိကန်၏ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးပြဿနာများကြားတွင် အီရန်ကို စီးပွားရေးပြိုလဲစေမည်ဟု ဘက်ဆင့်၏ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာများ ဖြစ်လာနေပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment