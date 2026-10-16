ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ အရှေ့ဘက်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော သင်္ဘောကို ဖော်ထုတ်သိရှိခဲ့ပြီဟု ရေတပ်က ကြေညာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သော အဆိုပါ ရေနံတင်သင်္ဘောသည် ၎င်း၏ ခြေရာခံစနစ်ကို ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ အရှေ့ဘက်ရှိ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် တားမြစ်ထားသော နယ်မြေကို ဖြတ်ကျော်ရန် ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ရေတပ်က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် တားမြစ်ထားသော နေရာမှ ဖြတ်သန်းပါက သင်္ဘောများအတွက် အန္တရာယ်ရှိသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း အလေးပေးသတိပေးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment