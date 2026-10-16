မီးနာပ်မြို့ရှိ ကျောင်းအပေါ် အမေရိကန်လ၏ တိုက်ခိုက်မှုက ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သက်ရောက်မည့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပင်တဂွန် စိုးရိမ်တုန်လှုပ်နေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဘလွန်းဘာ့ဂ် သတင်းကွန်ရက်သည် အတွင်းသတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများသည် အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ မီးနာပ်မြို့ရှိ ကျောင်းတစ်ကျောင်းအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဌာနတွင်းအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်းကို အနည်းဆုံး အမေရိကန်၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ပြီးဆုံးသည်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းထားလိုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရ ဆွေးနွေးမှုများသည် လျှို့ဝှက်သဘောသဘာဝရှိခြင်း နှင့် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမည်မဖော်လိုသော သတင်းရင်းမြစ်အချို့က ပြောကြားရာတွင် အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပိထ် ဟက်ဂ်ဆက်၏ အကြံပေးများသည် ပင်တဂွန်ဝန်ထမ်းအချို့အား အဆိုပါအစီအစဉ်အကြောင်း အသိပေးထားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သတိပြုရန်မှာ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်။
မီးနာပ်မြို့ရှိ ကျောင်းအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပစ်မှတ်ကို သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့သည် အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲအတွင်း အမေရိကန်စစ်တပ်၏ စစ်ဆင်ရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်လာနေသည့်အချိန်တွင် ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏ ယခုအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်ကလည်း ဘလွန်းဘာ့ဂ်သည် ၎င်း၏ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးအစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် သတင်းအချက်အလက်ဟောင်းများကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်း၊ ကျောင်းတည်နေရာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို အပ်ဒိတ်မလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပစ်မှတ်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အားနည်းချက်များရှိခဲ့ခြင်းတို့သည် ယခုတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲတွင် ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းက တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ပထမဆုံးနာရီပိုင်းအတွင်းမှာပင် ပင်တဂွန်ဝန်ထမ်းအချို့သည် ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက် အမေရိကန်တွင် တာဝန်ရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိခဲ့ကြသည်ဟုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကို ယနေ့အထိ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတသည် ယခင်က အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွက် ဝါရှင်တန်အစိုးရတွင် တာဝန်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမေရိကန်အစိုးရသည် ယခုအချိန်အထိ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွက် တရားဝင်တာဝန်ယူကြောင်း ကြေညာခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
မီးနာပ်မြို့ရှိ ကျောင်းအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် အရပ်သားအများအပြား အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှု၏ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာအစီရင်ခံစာများ နှင့် နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများက အမေရိကန်စစ်တပ်၏ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်တိကျမှုရှိမရှိနှင့် အရပ်သားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခဲ့ခြင်းရှိမရှိတို့အပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုများ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment