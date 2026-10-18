ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်တွင် ထရမ့် ၏ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မိန့်ခွန်းကို ဆန္ဒပြသူများက နှောင့်ယှက်ဖြတ်တောက် ။ ။ video
၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၀၈:၀၉
News ID: 1879400
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်၊ ဒေါ်လ်တန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သော ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ပွဲအတွင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားနေမှုကို ဆန္ဒပြသူအချို့က ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထရမ့်က ဆန္ဒပြသူများသည် ငွေကြေးရယူထားသူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် အချို့သော နိုင်ငံရေးအင်အားစုများက ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့အား ငွေပေးချေနေကြောင်း စွပ်စွဲ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Your Comment