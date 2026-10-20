အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ ကင်ဆာလူနာများ ကုသစရိတ်ထက် သေဆုံးခြင်းက ပိုသက်သာနေသည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အကြောင်း မှာ -
ဆေးဝါးအခမဲ့ရရှိခြင်းက မလုံလောက်ပါ။ အစိုးရဆေးရုံအချို့တွင် ကင်ဆာကုသရန် အဓိကဆေးဝါးများကို အခမဲ့ပေးသော်လည်း အခြားလိုအပ်သောဆေးဝါးများ၊ ပုံမှန်ဆေးစစ်မှုများနှင့် MRI၊ CT Scan ကဲ့သို့သော စစ်ဆေးမှုများအတွက် လူနာများက ကိုယ်တိုင်ကုန်ကျခံရပါတယ်။
ကုသစရိတ်များက လူနာများအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေပါတယ်။ အဆုတ်ကင်ဆာခံစားနေရသော အာမဲရ် သည် အပိုဆေးတစ်မျိုးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ခန့် ပေးချေရပါတယ်။ ရောဂါကြောင့် အလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်တော့သဖြင့် ကုသစရိတ်ကို ရှာဖွေရန် ပိုမိုခက်ခဲလာပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့် ကုသမှုမခံယူနိုင်သူများရှိလာပါတယ်။ ပါးစပ်ကင်ဆာခံစားနေရသော မိုဟမ္မဒ် သည် ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် ဆေးရုံသွားလာစရိတ်များကြောင့် ကုသမှုကို ပုံမှန်မခံယူနိုင်တော့ပေ။ ၎င်း၏မိခင်က မိသားစု၏အခြေအနေကို “ကုသခြင်းထက် သေဆုံးခြင်းက ပိုသက်သာသည်” ဟူသော စကားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ခရီးစရိတ်နှင့် တည်းခိုစရိတ်များ မြင့်မားနေပါတယ်။ ဒမတ်စကတ်မြို့ရှိ သာမန်ဟိုတယ်များတွင် တစ်ညတည်းခိုရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ မှ ၁၂၀ အထိ ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ လာတာကီးယားမြို့မှ သမီးဖြစ်သူကို ကုသရန် ဒမတ်စကတ်သို့ လိုက်ပို့ရသော ဖခင်တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ ခရီးတစ်ကြိမ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၁၂၀ အထိ ကုန်ကျပြီး ၎င်း၏လစာတစ်လစာနှင့် ညီမျှသည် သို့မဟုတ် ပိုများနိုင်ဟု သိရပါတယ်။
ခေတ်မီကင်ဆာကုသဆေးများ ရရှိရန် ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဆေးဝါးဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့် တင်သွင်းမှုအခက်အခဲများကြောင့် ပစ်မှတ်ထားကုသသည့်ဆေးဝါးများ (Targeted Therapy) နှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်အခြေပြုကုသမှုများ (Immunotherapy) ကို အစိုးရဆေးရုံအများစုတွင် ရရှိရန် ခက်ခဲနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆီးရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တစ်နှစ်လျှင် ကင်ဆာရောဂါအသစ် ဖြစ်ပွားသူ ၁၇,၀၀၀ မှ ၂၀,၀၀၀ အထိ ရှိလာပါတယ်။ ကလေးငယ်များတွင်လည်း တစ်နှစ်လျှင် ရောဂါအသစ်ဖြစ်ပွားသူ ၁,၁၀၀ ခန့်ရှိပြီး အများစုမှာ သွေးကင်ဆာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment