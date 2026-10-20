အီရန် နှင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဒေသတွင်းအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် အစ္စလာမ့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများကောင်စီ ၅၂ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဘဂ္ဂဒက်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေစဉ် ယနေ့တွင် ပါကစ္စတန် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုဟမ္မဒ် အစ်ရှက် ဒါးရ် နှင့် တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှု အတွင်း နှစ်ဖက်စလုံးသည် နှစ်နိုင်ငံအကြားကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသတွင်း၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့အပြင် တင်းမာမှုများ လျှော့ချရန် နှင့် အနောက်အာရှဒေသတွင် တည်ငြိမ်မှုတည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် သံတမန်ရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment