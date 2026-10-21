ဆော်ဒီအာရေဗျ တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး ခေါင်းဖြတ်ကွပ်မျက်ခံရမှုအပေါ် ဆန္ဒပြ ။ ။ video

၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၁၁
News ID: 1880878
အဗ်နာ ။ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနှစ်ဦး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် ခေါင်းဖြတ်ကွပ်မျက်ခံရမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည့်အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဆာဗာမြို့နယ်၊ အာရှူလီဒေသရှိ အမျိုးသားအာဇာနည်ဗိမာန်ရှေ့တွင် အလုပ်သမားများက နေ့လယ်ပိုင်း၌ လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ပါဝင်သူများက ကွပ်မျက်ခံရသည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနှစ်ဦး၏ အမှုတွင် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ၊ မရှိ စိစစ်နိုင်ရေးအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများက ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment